СМИ: Блогер Лерчек не может улететь в Китай для лечения

Болеющая раком желудка четвертой стадии блогер Лерчек (Валерия Чекалина) пока не может вылететь на лечение в Китай, так как сроки, в которые ее готова была принять клиника, уже прошли. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».

Отмечается, что после помилования, которое президент Владимир Путин подписал 14 ноября, знаменитости необходимо заново согласовать с клиникой даты и условия госпитализации. По данным источника, предыдущие договоренности истекли еще 2 ноября.

Помилование от Путина и отказ суда: Лерчек не отпустили в Китай

Кроме того, Лерчек предстоит собрать средства для оплаты лечения в Китае. Точная сумма пока неизвестна.

К тому же у Чекалиной в настоящий момент нет загранпаспорта, так как его забрал инспектор ФСИН, потому что на суде сторона обвинения предполагала, что блогер может покинуть Россию. Теперь защита Лерчек пытается вернуть документ девушке. В противном случае звезде придется делать новый загранпаспорт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин при помиловании Валерии Чекалиной принял во внимание ее тяжелую болезнь и наличие несовершеннолетних детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Валерии Чекалиной
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