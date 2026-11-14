СМИ: Блогер Лерчек не может улететь в Китай для лечения
Болеющая раком желудка четвертой стадии блогер Лерчек (Валерия Чекалина) пока не может вылететь на лечение в Китай, так как сроки, в которые ее готова была принять клиника, уже прошли. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
Отмечается, что после помилования, которое президент Владимир Путин подписал 14 ноября, знаменитости необходимо заново согласовать с клиникой даты и условия госпитализации. По данным источника, предыдущие договоренности истекли еще 2 ноября.
Кроме того, Лерчек предстоит собрать средства для оплаты лечения в Китае. Точная сумма пока неизвестна.
К тому же у Чекалиной в настоящий момент нет загранпаспорта, так как его забрал инспектор ФСИН, потому что на суде сторона обвинения предполагала, что блогер может покинуть Россию. Теперь защита Лерчек пытается вернуть документ девушке. В противном случае звезде придется делать новый загранпаспорт.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин при помиловании Валерии Чекалиной принял во внимание ее тяжелую болезнь и наличие несовершеннолетних детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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