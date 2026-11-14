СМИ: Блогер Лерчек не может улететь в Китай для лечения

Болеющая раком желудка четвертой стадии блогер Лерчек (Валерия Чекалина) пока не может вылететь на лечение в Китай, так как сроки, в которые ее готова была принять клиника, уже прошли. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».

Отмечается, что после помилования, которое президент Владимир Путин подписал 14 ноября, знаменитости необходимо заново согласовать с клиникой даты и условия госпитализации. По данным источника, предыдущие договоренности истекли еще 2 ноября.