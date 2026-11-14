«Роскосмос» принял на управление запущенные частные спутники

Старт ракеты‑носителя «Союз‑2.1б» с аппаратами на борту состоялся в 04:16 по московскому времени. После отделения третьей ступени в работу вступил разгонный блок «Фрегат» — именно он обеспечил доставку спутников на целевую орбиту.

В официальном заявлении «Роскосмоса» подчёркивается: космические аппараты «КОЭН» и «Киноспутник» штатно выведены на орбиту и приняты на управление.

Этот пуск стал историческим сразу по двум причинам: во‑первых, это первый запуск частных спутников, который прошёл при поддержке в рамках нацпроекта «Космос»; во‑вторых, впервые в истории основной полезной нагрузкой ракеты стали аппараты, принадлежащие частным компаниям.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил о необходимости перенести на околоземную орбиту серверы и вычислительные центры для развития искусственного интеллекта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

