«Роскосмос» принял на управление запущенные частные спутники
В пресс‑службе «Роскосмоса» в субботу сообщили, что спутники дистанционного зондирования Земли «КОЭН» и «Киноспутник», запущенные с космодрома Восточный, успешно выведены на орбиту и переданы под управление.
Старт ракеты‑носителя «Союз‑2.1б» с аппаратами на борту состоялся в 04:16 по московскому времени. После отделения третьей ступени в работу вступил разгонный блок «Фрегат» — именно он обеспечил доставку спутников на целевую орбиту.
В официальном заявлении «Роскосмоса» подчёркивается: космические аппараты «КОЭН» и «Киноспутник» штатно выведены на орбиту и приняты на управление.
Этот пуск стал историческим сразу по двум причинам: во‑первых, это первый запуск частных спутников, который прошёл при поддержке в рамках нацпроекта «Космос»; во‑вторых, впервые в истории основной полезной нагрузкой ракеты стали аппараты, принадлежащие частным компаниям.
Ранее бизнесмен Илон Маск заявил о необходимости перенести на околоземную орбиту серверы и вычислительные центры для развития искусственного интеллекта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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