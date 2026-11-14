Умер член исполкома РФС Комаров

В федерации выразили соболезнования родным Комарова.

Ему было 47 лет. При этом точная причина смерти члена исполкома РФС не раскрывается.

Свою карьеру в футбольном менеджменте Алексей Комаров начал в костромском «Спартаке». Там с 2003 по 2015 годы он занимал пост вице-президента. С 2013-го по 2018-й Комаров был вице-президентом Профессиональной футбольной лиги, а с 2016-го по 2021-й входил в исполком Ассоциации мини-футбола России. В состав исполкома РФС Комаров вошел в 2014 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».