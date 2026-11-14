Умер член исполкома РФС Комаров
Ушел из жизни член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Алексей Комаров. Об этом говорится на странице межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», которую он возглавлял, во «ВКонтакте».
В федерации выразили соболезнования родным Комарова.
Ему было 47 лет. При этом точная причина смерти члена исполкома РФС не раскрывается.
Свою карьеру в футбольном менеджменте Алексей Комаров начал в костромском «Спартаке». Там с 2003 по 2015 годы он занимал пост вице-президента. С 2013-го по 2018-й Комаров был вице-президентом Профессиональной футбольной лиги, а с 2016-го по 2021-й входил в исполком Ассоциации мини-футбола России. В состав исполкома РФС Комаров вошел в 2014 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вратарь «Андорры» Овоно дисквалифицирован после гибели нападающего «Тенерифе»
- «Роскосмос» принял на управление запущенные частные спутники
- Умер член исполкома РФС Комаров
- СМИ: Блогер Лерчек не может улететь в Китай для лечения
- МО: Силы ПВО сбили более 230 БПЛА ВСУ
- Операторы связи и банки будут маркировать звонки в РФ
- МО: ВС РФ освободили Терсянку в Запорожской области
- Песков объяснил помилование блогера Лерчек
- МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры на Украине
- Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам РЖД