ОТКАЗ СУДА

Суд в Москве отклонил просьбу осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу блогера Лерчек (Валерия Чекалина) о разрешении ей выехать в Китай на лечение.

В материалах дела указано, что, «если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора — вышестоящим судом», пишет ТАСС. Отмечается, что в таком случае копию постановления суда по месту исполнения приговора направляют в постановивший приговор суд.