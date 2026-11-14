Помилование от Путина и отказ суда: Лерчек не отпустили в Китай
СМИ писали, что блогер собиралась выехать туда для лечения.
Суд не отпустил осужденную блогера Лерчек на лечение в Китай. У девушки рак желудка четвертой стадии, и врачи советовали ей пройти специальную терапию именно в этой стране. До этого знаменитость написала обращение к российскому лидеру Владимиру Путину о помиловании, однако адвокаты говорили, что ее шансы на это малы.
ОТКАЗ СУДА
Суд в Москве отклонил просьбу осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу блогера Лерчек (Валерия Чекалина) о разрешении ей выехать в Китай на лечение.
В материалах дела указано, что, «если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора — вышестоящим судом», пишет ТАСС. Отмечается, что в таком случае копию постановления суда по месту исполнения приговора направляют в постановивший приговор суд.
«Таким образом, поданное ходатайство о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, не подлежит рассмотрению <…> районным судом Москвы», - передает RT.
Информацию об отказе суда блогеру покинуть территорию России для лечения онкологии в клинике в Пекине подтвердил и один из участников процесса.
ПОЧЕМУ ИМЕННО В КИТАЙ?
В конце октября адвокат Чекалиной Виктор Дугин сообщил, что знаменитость обратилась в суд с просьбой разрешить ей уехать в Китай для экстренного лечения. Он уточнил, что Валерия сможет получить нужные процедуры только в КНР, так как в России нет необходимых специалистов и лекарств для особенностей ее заболевания.
Сама Лерчек тогда рассказала, что по результатам планового исследования ее состояние ухудшается и «рак начал прогрессировать с новой силой». По ее словам, врачи порекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае.
Молодой человек Валерии, отец ее четвертого ребенка, танцор Луис Сквиччиарини объяснил, почему она не может воспользоваться российской вакциной от рака.
«Многие прислали информацию о российской вакцине. Она для другого типа рака — для меланомы, и не подходит Лере. Но спасибо за заботу», - написал он в Сети.
Адвокат Екатерина Гордон, которая занималась бракоразводным процессом Лерчек с блогером Артемом Чекалиным, в своем видеообращении призвала звезд и обычных граждан помочь Валерии добиться разрешения на выезд за границу на лечение, но в ответ получила массу хейта в Сети.
«Вот эти злобные, бессмысленные, одуревшие от непонимания и внутренней черни люди. Страшная сила!» - заявила Гордон.
Однако врач-онколог Евгений Черемушкин считает, что CAR-T-терапия в Китае — «абсолютно не панацея».
«Но попытка не пытка, я думаю, это оправдано. Все, что можно сделать, нужно делать», - сказал он изданию Life.ru, подчеркнув при этом, что даже самые дорогие технологии не всегда могут полностью избавить человека от злокачественной опухоли.
Врач объяснил, что этот метод считается перспективным, но при запущенном заболевании добиться полного излечения крайне сложно. Черемушкин уточнил, что при CAR-T-терапии взятые у человека иммунные клетки модифицируют для распознавания определенных опухолевых мишеней, после чего размножают и вводят обратно в организм — для охоты на раковые клетки. Однако данное лечение требует сложных технологий и больших денег, что мешает распространению метода в России, добавил онколог.
ОБРАЩЕНИЕ К ПУТИНУ
При этом несколько дней назад адвокат Лерчек Константин Третьяков сообщил, что блогер написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина, напоминает RT. По закону, такие обращения осужденные передают через администрацию колонии или следственного изолятора. Но Валерии Чекалиной назначили условное наказание, поэтому заявление направили через интернет-приемную главы государства, а затем передали в Федеральную службу исполнения наказаний, пишет РИА Новости.
Однако, по мнению президент Союза адвокатов России, доктора юридических наук Игоря Трунова, шансы Чекалиной на помилование равны 1%, и то при условии, что она погасит штраф в размере 763 млн рублей.
«За 2025 год 52 человека обратилось за помилованием, и только 13 из них было рекомендовано к помилованию. При этом президент помиловал только одного человека — он был инвалид третьей группы и осужден на восемь лет за коррупцию. Поэтому положительные решения крайне редки. С одной стороны, существуют серьезные гуманитарные основания для помилования (Чекалиной – прим. НСН). Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Ну, и апеллируют к тому, что требуется зарубежное лечение. И плюс наличие несовершеннолетних детей. При этом ей дали пять лет колонии условно, но параллельно ей назначен исключительно крупный штраф — 763 млн рублей. Поэтому выпускать на свободу некого. Но в данной ситуации помилование — это не оправдание, а милосердие, поэтому освобождение от условного лишения свободы возможно, но освобождение от штрафа не входит в сферу помилования. Штраф подразумевает невозможность выехать за рубеж. Поэтому ситуация тупиковая. Может быть, она выплатит штраф, и тогда это помилование возможно. Но шансы составляют 1% при условии выплаты штрафа», - отметил он в беседе с НСН.
Ранее адвокат Лерчек Константин Третьяков заявил, что для выплаты назначенного судом штрафа на 763 млн рублей ей потребуется около тысячелетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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