Адвокат Третьяков: Лерчек потребуется около тысячелетия для выплаты штрафа
Адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Константин Третьяков заявил, что для выплаты назначенного судом штрафа на 763 млн рублей ей потребуется около тысячелетия. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам защитника, доход Чекалиной за 2025-й составил около 344 тыс. рублей. Юрист сравнил срок выплаты с историей: если бы она начала разбираться с этим за 300 лет до основания Москвы, то прошли бы татаро-монгольское иго, наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны, распался бы СССР. И только в наши дни она, вероятно, расплатилась бы, подчеркнул он.
Адвокат уточнил, что речь идет о периоде от тысячи до 1200 лет.
Ранее Чекалина сообщала, что результаты ПЭТ-КТ показали новый рост метастазов по всему ее телу, в том числе в надпочечниках и яичниках. В легких они вернулись. Блогер готовится ко второй линии химиотерапии, специалисты советуют рассмотреть лечение в Китае с помощью CAR-T-терапии.
Уголовное дело против Лерчек и ее бывшего мужа завели еще в октябре 2024 года. Их и партнера Романа Вишняка заподозрили в незаконном выводе из РФ в Дубай более 250 млн рублей с использованием поддельных документов.
Ранее писали, что Мосгорсуд оставил в силе приговор Валерии Чекалиной.
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