Адвокат Третьяков: Лерчек потребуется около тысячелетия для выплаты штрафа

По словам защитника, доход Чекалиной за 2025-й составил около 344 тыс. рублей. Юрист сравнил срок выплаты с историей: если бы она начала разбираться с этим за 300 лет до основания Москвы, то прошли бы татаро-монгольское иго, наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны, распался бы СССР. И только в наши дни она, вероятно, расплатилась бы, подчеркнул он.



Адвокат уточнил, что речь идет о периоде от тысячи до 1200 лет.



Ранее Чекалина сообщала, что результаты ПЭТ-КТ показали новый рост метастазов по всему ее телу, в том числе в надпочечниках и яичниках. В легких они вернулись. Блогер готовится ко второй линии химиотерапии, специалисты советуют рассмотреть лечение в Китае с помощью CAR-T-терапии.



Уголовное дело против Лерчек и ее бывшего мужа завели еще в октябре 2024 года. Их и партнера Романа Вишняка заподозрили в незаконном выводе из РФ в Дубай более 250 млн рублей с использованием поддельных документов.



Ранее писали, что Мосгорсуд оставил в силе приговор Валерии Чекалиной.

