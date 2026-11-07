Адвокат: Уголовное дело в отношении мужа Блиновской прекращено

Адвокат рассказала, что в Верховный суд России была подана жалоба на приговор Елены, в которой защита Блиновского попросила отменить все вынесенные по делу судебные акты и вернуть материалы в суд первой инстанции. Жалобу в Верховный суд также подали сама блогер и ее родители.

Весной 2024 года Алексей Блиновский заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ и отправился на СВО. Производство по делу мужа предпринимательницы было приостановлено.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Елены Блиновской на отказ в предоставлении отсрочки оставшегося срока наказания.