Адвокат: Уголовное дело в отношении мужа Блиновской прекращено
Уголовное дело в отношении мужа инфо-блогера Елены Блиновской Алексея прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
Блиновского обвиняли в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Отмечается, что уголовное преследование по делу было прекращено в связи с его участием в спецоперации.
Адвокат рассказала, что в Верховный суд России была подана жалоба на приговор Елены, в которой защита Блиновского попросила отменить все вынесенные по делу судебные акты и вернуть материалы в суд первой инстанции. Жалобу в Верховный суд также подали сама блогер и ее родители.
Весной 2024 года Алексей Блиновский заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ и отправился на СВО. Производство по делу мужа предпринимательницы было приостановлено.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Елены Блиновской на отказ в предоставлении отсрочки оставшегося срока наказания.
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