Блогер Лерчек попросила суд о милосердии к ее экс-супругу Чекалину

«Большое спасибо вам, что дали мне возможность сфокусироваться на моем лечении и времени с семьей. Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, проявить милосердие к отцу моих детей», - заявила Лерчек.

Знаменитость также напомнила об уплате всех налогов.

10 апреля прокурор в прениях сторон запросил Артему Чекалину назначить наказание в виде 7,5 года колонии и штраф в размере 196 млн рублей. В последнем слове экс-супруг Валерии просил суд назначить ему условный срок, заявив, что ему необходимо растить троих детей. Оглашение приговора должно состояться 13 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН усомнилась в том, что Валерии Чекалиной запрещали посещать врача во время следствия.