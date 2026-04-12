Блогер Лерчек попросила суд о милосердии к ее экс-супругу Чекалину

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая в настоящий момент борется с раком желудка четвертой стадии, попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу Артему Чекалину, обвиняемому в выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ. Об этом говорится в обращении знаменитости к председательствующей судье Екатерине Кузьминой. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Блогер поблагодарила судью за «проявление человечности и сострадание», а также за приостановление уголовного дела в отношении девушки.

«Большое спасибо вам, что дали мне возможность сфокусироваться на моем лечении и времени с семьей. Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, проявить милосердие к отцу моих детей», - заявила Лерчек.

Знаменитость также напомнила об уплате всех налогов.

10 апреля прокурор в прениях сторон запросил Артему Чекалину назначить наказание в виде 7,5 года колонии и штраф в размере 196 млн рублей. В последнем слове экс-супруг Валерии просил суд назначить ему условный срок, заявив, что ему необходимо растить троих детей. Оглашение приговора должно состояться 13 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН усомнилась в том, что Валерии Чекалиной запрещали посещать врача во время следствия.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КультураСудьяРакСудБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры