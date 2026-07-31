Если болезнь Валерии Чекалиной окажется преувеличенной, то под ответственность попадут прежде всего медработники, которые поставили ей диагноз и делали вид, что лечили ее. Об этом НСН рассказала заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Дело блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) начали рассматривать заново — Гагаринский суд Москвы возобновил рассмотрение дела, пишут РИА Новости. Первое заседание после перерыва из-за болезни блогерши длилось почти 6 часов. Ранее процесс приостановили из-за найденной у девушки онкологии. Однако потом по сетям разлетелось видео, где Валерия занималась в спортзале. Айвар раскрыла, какой приговор грозит девушке, если ее поймают на лжи.

«Тут, наверно, последствия будут грозить не Лерчек, а в большей степени всем медицинским сотрудникам, которые поставили ей этот диагноз и сделали вид, что они так долго лечили её от онкологического заболевания. Посещение спортивного зала не говорит о том, что человек не страдает каким‑либо заболеванием. Просто он в меру своих возможностей пытается позаниматься. Ей должны были назначить дополнительное обследование на предмет её состояния здоровья на сегодняшний день. С учётом того, что суд начал рассмотрение дела, мы приходим к выводу о том, что её состояние допускает возможность участия в судебном заседании», — рассказала она.

При этом Айвар отметила, что суд будет учитывать не только факт возможного обмана блогерши, но и ее положительные характеристики.

«Если будет установлено, что она вводила в заблуждение следствие, суд, медицинских работников, это может сказаться на назначении ей меры наказания. Потому что при этом суд учитывает в том числе поведение обвиняемого в период предварительного следствия и суда, состояние здоровья. Но у нее есть и другие обстоятельства: несовершеннолетние дети, положительные характеристики, которые тоже суд будет учитывать. Надо понимать, что дело Лерчек, — это, по большому счету, шоу. Просто человек защищается, как ей советуют ее профессиональные адвокаты и как она может», — подытожила она.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН заявил, что бывший муж Чекалиной Артем Чекалин может выйти раньше по УДО или через службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он и так получил не максимальный срок. Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего супруга блогера Лерчек Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 миллиона рублей.

