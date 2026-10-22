Онколог рассказал, поможет ли CAR-T-терапия больной раком Лерчек

Он пояснил, что взятые у человека иммунные клетки модифицируют для распознавания определённых опухолевых мишеней, после чего размножают и вводят обратно в организм - для охоты на раковые клетки. Однако данное лечение требует сложных технологий и больших денег, что мешает распространению метода в России.

Комментируя планы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой рак желудка четвертой стадии, пройти CAR-T-терапию в Китае, врач отметил, что данный метод - «абсолютно не панацея».

«Но попытка не пытка, я думаю, это оправдано. Всё, что можно сделать, нужно делать», - сказал Черёмушкин, добавив, что даже самые дорогие технологии не всегда могут полностью избавить человека от злокачественной опухоли.

Ранее онколог Расул Ахмаев заявил, что большинство видов онкологических заболеваний на ранних стадиях протекает бессимптомно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».