Защита Лерчек рассказала, когда она сможет выехать на лечение в Китай

Как пояснил защитник, документ изъяли ещё на этапе следствия, позднее его получил инспектор ФСИН, а текущее местонахождение паспорта предстоит уточнить.

Напомним, Валерия Чекалина, которая борется с онкологическим заболеванием, была осуждена условно по делу о незаконных валютных переводах за границу на многомиллионные суммы. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о её помиловании.

Дело рассматривалось в закрытом режиме: 31 июля Гагаринский суд Москвы вынес приговор по обвинению в незаконных операциях, связанных с продажей фитнес‑марафонов. Чекалина свою вину не признала. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно, пятилетний испытательный срок, а также штраф — 763 573 551 рубль. Кроме того, на три года ей запрещено заниматься продвижением собственного бренда в интернете; дополнительно суд ввёл ряд ограничительных мер, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

