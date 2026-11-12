Блогер Лерчек обратилась к президенту России с просьбой о помиловании

По его словам, Чекалина составила прошение на имя президента РФ. Согласно закону, такие обращения осужденные передают через администрацию колонии или следственного изолятора. Однако блогеру назначили условное наказание, поэтому заявление направили через интернет-приемную главы государства, а затем передали в Федеральную службу исполнения наказаний.

Лерчек потребуется около тысячелетия для выплаты штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

