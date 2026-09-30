Жесткий приговор бизнес-тренеру и создателю YouTube-канала «Трансформатор» Дмитрию Портнягину не является поводом к бегству из страны для других известных блогеров, заявил в интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее суд в Москве приговорил к пяти годам колонии известного блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина по делу о легализации 15,3 млн рублей, полученных за счет уклонения от уплаты налогов. Трунов объяснил, связано ли дело Портнягина с процессами над другими так называемыми «инфоцыганами»: Еленой Блиновской, Валерией Чекалиной (Лерчек) и Аязом Шабутдиновым.