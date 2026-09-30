До последнего «инфоцыгана»? Какой сигнал дал блогерам приговор Портнягину
Приговоры Портнягину, Блиновской и Шабутдинову являются сигналом рынку, но не сигналом «сажают блогеров», сказал в эфире НСН Игорь Трунов.
Жесткий приговор бизнес-тренеру и создателю YouTube-канала «Трансформатор» Дмитрию Портнягину не является поводом к бегству из страны для других известных блогеров, заявил в интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Ранее суд в Москве приговорил к пяти годам колонии известного блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина по делу о легализации 15,3 млн рублей, полученных за счет уклонения от уплаты налогов. Трунов объяснил, связано ли дело Портнягина с процессами над другими так называемыми «инфоцыганами»: Еленой Блиновской, Валерией Чекалиной (Лерчек) и Аязом Шабутдиновым.
«Я бы не объединял эти дела юридически - составы преступлений разные. У Шабутдинова, например, речь шла о мошенничестве, у Блиновской - о налоговом преступлении, легализации и неправомерном обороте средств платежей. Но социально это, безусловно, одна тенденция: государство перестало воспринимать огромный блогерский бизнес, как некую свободную территорию вне обычных правил налогообложения и уголовного закона. Блиновской окончательно оставили 4,5 года колонии, Шабутдинов получил семь лет за 113 эпизодов мошенничества. Поэтому это действительно сигнал рынку, но не сигнал: "сажают блогеров". Сигнал другой: популярность, миллионы подписчиков и публичный образ успешного предпринимателя уголовно-правового иммунитета не дают», - считает адвокат.
По его словам, блогерам сегодня нет смысла бежать за границу.
«Кто-то, конечно, может попытаться уехать, но сегодня бегство за границу - далеко не универсальная страховка. Оно не прекращает уголовное преследование и зачастую только ухудшает процессуальное положение человека. Самый разумный маршрут для блогеров сейчас проходит не через аэропорт, а через налогового юриста и аудит собственных финансов. Кто будет следующим? Называть фамилии было бы гаданием. Следующий – скорее, не конкретный блогер, а конкретная бизнес-модель: дробление бизнеса, использование подконтрольных ИП, непрозрачные платежи, фиктивные услуги, попытки придать легальный вид деньгам, происхождение которых следствие считает преступным», - заключил собеседник НСН.
Изначально Дмитрий Портнягин обвинялся в неуплате налогов и легализации доходов, однако осенью 2024 года блогер сообщил, что погасил долг перед государством на сумму 188 млн рублей, в феврале 2025 года то дело было прекращено. По делу о легализации 15,3 млн рублей помимо Портнягина осуждена его жена, получившая восемь лет колонии с отсрочкой на восемь лет (пока их ребенку не исполнится 14 лет). При этом деловой партнер бизнесмена отделался условным сроком, напоминает «Радиоточка НСН».
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