Гордон допустила смягчение приговора блогеру Чекалину после помилования Лерчек

Гордон считает, что в отношении Чекалина была применена неверная статья обвинения. Как она утверждает, банк предоставил ответ, который подтверждает: подложных документов, фигурировавших в деле, на самом деле не было. Это, по словам юриста, меняет квалификацию деяния — в таком случае речь может идти о статье, предусматривающей условное наказание. Именно за такой исход намерена бороться команда Чекалина.

Катя Гордон также сообщила, что согласилась выступить в роли общественного защитника Артёма. Она полагает, что снижение общественного негатива вокруг семьи может благоприятно отразиться на его положении. Кроме того, юрист отметила, что, если Валерия уедет за границу на лечение, детям будет особенно важно присутствие второго родителя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин помиловал блогера исключительно из соображений гуманности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

