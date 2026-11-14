Вратарь «Андорры» Овоно дисквалифицирован после гибели нападающего «Тенерифе»

Инцидент случился в заключительной фазе встречи 12‑го тура испанской Сегунды, где «Тенерифе» принимал «Андорру». Игра состоялась 2 ноября. На 7‑й минуте добавленного времени второго тайма голкипер «Андорры» в попытке остановить атаку в центральной зоне жёстко снёс форварда соперника — за это он тут же получил красную карточку и покинул поле. Де Мигель потерял сознание, его срочно доставили в больницу, где позднее он скончался.

По данным газеты Marca, со ссылкой на заявления адвокатов, RFEF назначил Овоно максимально возможное наказание по статье 102 дисциплинарного кодекса федерации. Кроме спортивной дисквалификации, вратарю может грозить уголовное преследование: при возбуждении дела ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности — по этой статье предусмотрено наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы.

В настоящее время обстоятельства трагедии изучает специальная группа по расследованию убийств Национальной полиции Испании, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

