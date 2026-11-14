Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда

Любопытная деталь: если другим кандидатам предлагали контракт сразу на четыре фильма франшизы, то Паттинсону — на три. Как полагает журналист Мэттью Беллони из издания Puck, подобная специфика условий может говорить о том, что в Amazon MGM Studios видят в Паттинсоне самого перспективного исполнителя главной роли. Студия, вероятно, готова пойти на повышенные траты, чтобы заполучить артиста, уже обладающего устойчивой международной популярностью.

Ещё одним плюсом в пользу Паттинсона выглядит его профессиональная связь с режиссёром Дени Вильневом. Актёр уже задействован в работе над картиной «Дюна: Часть третья» под руководством Вильнева, а теперь именно этому постановщику, по слухам, предстоит снимать новый фильм о Джеймсе Бонде — такое совпадение может сыграть на руку кандидатуре Паттинсона.

Отдельный нюанс, способный влиять на ход переговоров, — участие актёра в проекте «Бэтмен». В голливудских кругах активно обсуждают вероятность того, что вторая часть ленты Мэтта Ривза станет финальным появлением Паттинсона в роли Брюса Уэйна. При этом никаких официальных заявлений о дальнейшей судьбе этой франшизы пока не поступало.

На данный момент Amazon MGM Studios не подтвердила, что выбор актёра на роль Бонда уже сделан.



Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) ранее заявил НСН, что Роберт Паттинсон стал бы неожиданной заменой Дэниэлу Крэйгу на роль агента 007, зрителей этот экспериментальный ход точно привлечет.

