Песков объяснил помилование блогера Лерчек

Российский лидер Владимир Путин при помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) принял во внимание ее тяжелую болезнь и наличие несовершеннолетних детей, хотя осужденная на условный срок за совершение незаконных валютных операций знаменитость и нанесла большой экономический ущерб государству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Помилование от Путина и отказ суда: Лерчек не отпустили в Китай

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин помиловал блогера исключительно из соображений гуманности. У девушки прогрессирует рак желудка.

14 ноября глава государства подписал указ о помиловании Чекалиной. Теперь судимость с блогера будет снята.

Ранее суд отклонил просьбу Лерчек о разрешении выехать в Китай для лечения онкологии четвертой стадии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:РакБлогерПомилованиеВладимир ПутинДмитрий Песков

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