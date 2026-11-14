Песков объяснил помилование блогера Лерчек

Российский лидер Владимир Путин при помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) принял во внимание ее тяжелую болезнь и наличие несовершеннолетних детей, хотя осужденная на условный срок за совершение незаконных валютных операций знаменитость и нанесла большой экономический ущерб государству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.