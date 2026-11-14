Песков объяснил помилование блогера Лерчек
Российский лидер Владимир Путин при помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) принял во внимание ее тяжелую болезнь и наличие несовершеннолетних детей, хотя осужденная на условный срок за совершение незаконных валютных операций знаменитость и нанесла большой экономический ущерб государству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин помиловал блогера исключительно из соображений гуманности. У девушки прогрессирует рак желудка.
14 ноября глава государства подписал указ о помиловании Чекалиной. Теперь судимость с блогера будет снята.
Ранее суд отклонил просьбу Лерчек о разрешении выехать в Китай для лечения онкологии четвертой стадии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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