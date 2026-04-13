Артем Чекалин может выйти раньше по УДО или через службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он и так получил не максимальный срок, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН.

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего супруга блогера «Лерчек» Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 миллиона рублей. Чекалина признали виновным в выводе по подложным документам более 251 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте суда. Трунов дал два совета для осужденного.