Трунов назвал два условия для смягчения приговора экс-мужу Лерчек

Приговор для экс-супруга блогера еще не окончательный, но у него есть только два варианта, заявил НСН Игорь Трунов.

Артем Чекалин может выйти раньше по УДО или через службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он и так получил не максимальный срок, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН.

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего супруга блогера «Лерчек» Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 миллиона рублей. Чекалина признали виновным в выводе по подложным документам более 251 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте суда. Трунов дал два совета для осужденного.

«Предел по этой статье — до 10 лет лишения свободы, так что нельзя сказать, что это очень жёсткий приговор. Скорее всего, смягчающим обстоятельством является наличие у него малолетних детей, вину он признавал лишь частично и отрицал использование подложных документов. Но вопрос в том, что у его бывшей жены рак. Может сложиться ситуация, что он останется единственным родителем. А это является основанием для применения статьи 82 УК РФ “Отсрочка от отбывания наказания”. Она распространяется на мужчин, у которых остаются дети до 14 лет. Это достаточно серьезный и весомый аргумент, но это только лишь возможность. Надо разобраться, уделял ли он внимание детям, занимался ли ими. Если все будет у экс-супруги хорошо, она справится, то остается возможность выйти условно-досрочно. По его статье придется отсидеть не менее половины от наказания, а потом добиваться освобождения. У него также остается вариант подписать контракт и уйти в зону СВО и кровью искупить свою вину, статья не является проблемой», — указал он.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар усомнилась в эфире НСН, что следователи запрещали Валерии Чекалиной (Лерчек) посещать врача.

