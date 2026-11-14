Радев: Болгария отказывается от новой финансовой и военной помощи Украине

В своём заявлении глава государства подчеркнул необходимость соблюдения финансовой дисциплины — страна сейчас проходит процедуру, связанную с избыточным дефицитом бюджета. В публикации также отмечается, что Болгария не намерена далее передавать Украине оружие и боеприпасы со складов национальной армии.

Вместе с тем Радев указал, что София открыта к обсуждению вариантов помощи, ориентированной не на военные нужды, а на гуманитарные цели: например, на обеспечение электроэнергией, оказание медицинской поддержки и другие подобные меры.

Ранее аналогичное решение анонсировал премьер‑министр Польши Дональд Туск: по его словам, Варшава прекращает выделять средства Киеву на приобретение американского вооружения в рамках программы НАТО PURL (Priority Ukraine Requirements List), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

