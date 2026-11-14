Лерчек записала видеообращение с благодарностью Путину за помилование

Осужденная за незаконные валютные операции блогер Валерия Чекалина (Лерчек), указ о помиловании которой 14 ноября подписал президент России Владимир Путин, выложила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) историю, в которой поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также российского лидера.

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«Мы хотим сказать спасибо вам за поддержку. Это действительно счастливый день в жизни. Это не просто бумажка с помилованием. Спасибо за доброту нашему президенту. Это шанс, чтобы победить рак навсегда», — сказала она.

В феврале у Чекалиной был обнаружен рак желудка четвертой стадии. Защита просила разрешить ей выехать в Китай на лечение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин помиловал блогера исключительно из соображений гуманности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Сандурская Софья
ТЕГИ:БлогерПомилованиеВладимир Путин

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