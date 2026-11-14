Лерчек записала видеообращение с благодарностью Путину за помилование

Осужденная за незаконные валютные операции блогер Валерия Чекалина (Лерчек), указ о помиловании которой 14 ноября подписал президент России Владимир Путин, выложила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) историю, в которой поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также российского лидера.