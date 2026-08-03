Артем Чекалин попросил разрешить ему посетить храм в «Бутырке»

Осужденный за незаконный вывод средств в ОАЭ бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин попросил организовать ему посещение храма на территории СИЗО 2 «Бутырка». Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский, передает РЕН ТВ.

По словам представителя ОНК, мужчина нормально себя чувствует и не имеет претензий к администрации изолятора. Он содержится в четырехместной камере с двумя сокамерниками, которые также впервые осуждены по экономическим статьям. В помещении есть телевизор и холодильник, а сам заключенный регулярно посещает спортзал.

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Заключенному предоставляются свидания с родственниками, при этом он сильно переживает за свою бывшую супругу Валерию Чекалину (Лерчек) и детей.

Тринадцатого апреля, суд приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 миллиона рублей. Защита намерена обжаловать это решение, а сам Чекалин 1 июня попросил отменить приговор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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