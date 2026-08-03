Артем Чекалин попросил разрешить ему посетить храм в «Бутырке»

Осужденный за незаконный вывод средств в ОАЭ бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин попросил организовать ему посещение храма на территории СИЗО 2 «Бутырка». Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский, передает РЕН ТВ.

По словам представителя ОНК, мужчина нормально себя чувствует и не имеет претензий к администрации изолятора. Он содержится в четырехместной камере с двумя сокамерниками, которые также впервые осуждены по экономическим статьям. В помещении есть телевизор и холодильник, а сам заключенный регулярно посещает спортзал.