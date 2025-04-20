Украина нарушила пасхальное перемирие

Согласно информации МО, ВСУ более 440 раз обстреляли позиции ВС РФ из орудий и минометов, нанесли 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и несколько раз сбросили различные боеприпасы, в том числе на приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. При этом в ведомстве подчеркнули, что все российские войска с 18:00 часов 19 апреля «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

19 апреля военкор RT Андрей Филатов также писал, что ВСУ после перемирия не прекратили огонь.

«18:29 мск FPV противника летят», — заявил он в своем Telegram-канале, сообщив еще и о работе украинской артиллерии на Покровском направлении.