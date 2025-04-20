Украина нарушила пасхальное перемирие
В Минобороны России обвинили ВСУ в нарушении пасхального перемирия, сообщив, что украинская сторона свыше 440 раз обстреляла позиции ВС РФ из орудий и минометов.
Накануне президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Однако на Украине, видимо, решили проигнорировать мирную инициативу, продолжив атаковать российские позиции. Между тем, украинский президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ готовы поддержать прекращение огня, при этом, политик добавил, что Киев будет отвечать «зеркально» на действия Москвы.
НАРУШЕНИЯ УКРАИНЫ
20 апреля Министерство обороны России обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия, объявленного накануне российским президентом. В ведомстве в том числе сообщили о попытках атаки украинской стороной позиций РФ в ДНР.
«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены. Также в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один — по территории Крыма», - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
Согласно информации МО, ВСУ более 440 раз обстреляли позиции ВС РФ из орудий и минометов, нанесли 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и несколько раз сбросили различные боеприпасы, в том числе на приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. При этом в ведомстве подчеркнули, что все российские войска с 18:00 часов 19 апреля «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».
19 апреля военкор RT Андрей Филатов также писал, что ВСУ после перемирия не прекратили огонь.
«18:29 мск FPV противника летят», — заявил он в своем Telegram-канале, сообщив еще и о работе украинской артиллерии на Покровском направлении.
О нарушении пасхального перемирия со стороны Украины говорил и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В эфире телеканала «Соловьев Live» он рассказал, что ВСУ продолжили обстреливать Донецк, а также горловское, кременское и херсонское направления. По словам политика, сообщения о нарушении Киевом пасхального перемирия все еще продолжают поступать.
Накануне вечером глава Херсонской области Владимир Сальдо также подтвердил, что украинские войска нарушили режим прекращения огня. По его словам, с 18:00 часов 19 апреля были зафиксированы атаки ВСУ по селу Алешки FPV-дронами и минометом, по Голой Пристани — дронами-камикадзе и по Каховке — примерно шестью БПЛА.
«При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся. Значит, среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
АТАКА НА ДОНЕЦК И ГОРЛОВКУ
20 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что утром воскресенья ВСУ атаковали Донецк, несмотря на пасхальное перемирие. По информации источника, попадание было зафиксировано в Буденновском районе. Говорилось, что всего в городе произошло три взрыва.
К тому же Telegram-канал «Readovka» писал об ударе ВСУ по Калининскому району в Донецке. В городе в результате предполагаемых атак загорелась АЗС, в центре работала система противовоздушной обороны.
Также 20 апреля представители управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР в Telegram-канале сообщили, что с начала суток ВСУ четыре раза обстреляли Горловку после объявленного пасхального перемирия.
По данным ведомства, огонь велся из населенного пункта Плещеевка. Известно, что ВСУ выпустили 12 снарядов калибра NATO 155 мм, а в 14:35 по московскому времени атаковали Никитовский район Горловки дроном-камикадзе. До этого мэр города Иван Приходько сообщил, что в ходе обстрелов пострадал один мирный житель.
ИНИЦИАТИВА ПУТИНА
19 апреля российский президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. В связи с этим в субботу Россия с 18:00 часов по московскому времени остановила все боевые действия. По предложению Путина, перемирие должно продлиться до 00:00 часов по московскому времени 21 апреля.
Президент РФ отметил, что рассчитывает на то, что Киев последует примеру Москвы. При этом он добавил, что ВС РФ должны быть готовы к возможному нарушению пасхального перемирия со стороны Киева.
«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются способность и желание киевского режима соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», - заявил российский президент в ходе встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
При этом в Министерстве обороны России подчеркнули, что российские военные будут соблюдать пасхальное перемирие, только при условии взаимного соблюдения его Киевом. В ведомстве также отметили, что режим прекращения огня был введен в гуманитарных целях.
В ООН оценили инициативу Путина о пасхальном перемирии с Украиной. Глава представительства Международного совета по правам человека при ООН в Женеве Хайсам Абу Саид назвал предложение российского лидера позитивным шагом, который может снизить напряженность. При этом, по его словам, отказ от перемирия со стороны президента Украины Владимира Зеленского означал бы отказ от мира.
«Похвальная инициатива… Она может привести к снижению напряженности, пусть даже на время, и стать шансом укрепить диалог между всеми сторонами. Мы видим призыв к миру со стороны президента Путина, и президенту Зеленскому следует воспользоваться этой возможностью, чтобы его не стали воспринимать как человека, отвергающего политическое урегулирование или мир в целом», - заявил Абу Саид в беседе с РИА Новости.
РЕАКЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Почти сразу после объявления Владимиром Путиным пасхального перемирия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории страны распространяется воздушная тревога. Позже украинские СМИ сообщили об ее отмене.
«В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту», - написал политик в своем блоге накануне.
В США такое заявление Зеленского расценили, как отказ от пасхального перемирия, передает «The Washington Post».
«Зеленский, по-видимому, отклонил предложение, назвав это "попыткой играть жизнями людей"», - говорилось в публикации.
Однако вечером 19 апреля украинский лидер все же объявил, что ВСУ готовы поддержать прекращение огня. При этом политик добавил, что Киев будет отвечать «зеркально» на действия Москвы.
«Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», - написал украинский президент в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, Украина готова продлить режим прекращения огня даже после Пасхи, если условия перемирия будут соблюдены.
Между тем, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заметил, что Киев был вынужден принять предложение Путина о пасхальном перемирии.
«У Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. Она и не хочет, но признать это открыто было бы для Зеленского после ссоры с Трампом слишком опасно», - написал российский политик в своем Telegram-канале.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости заметил, что повсеместные удары ВСУ по территории России, несмотря на предложенное Кремлем пасхальное перемирие, могут свидетельствовать о том, что Киев утратил контроль над собственными войсками или просто не заинтересован в мире, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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