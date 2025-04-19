Слово из трех букв и клоун: Российские звезды отреагировали на санкции Зеленского
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал новый указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против российских звезд «маслом масляным», а худрук Театра кошек Юрий Куклачев в ответ пригласил политика на свой спектакль.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 деятелей культуры и спорта из России. Другим указом он также ввел санкции против 51 российской компании, одного белорусского предприятия и 39 российских ученых и бизнесменов. В том числе против директора Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Алексея Буряка и гендиректора ООО «Евразийский центр экспертизы» Юлии Якушиной.
САНКЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО
В «черный список» украинского президента попали российские музыканты Шаман (Ярослав Дронов), Александр Розенбаум, Николай Расторгуев и Гарик Сукачев. Владимир Зеленский также ввел рестрикции в отношении следующих деятелей культуры из России: артистов балета Николая Цискаридзе и Сергея Полунина, режиссера Егора Кончаловского, дрессировщика Юрия Куклачева, телеведущего Оскара Кучеры, рэпера Романа Чумакова, актрисы Ирины Апексимовой и актеров Александра Панкратова-Черного, Никиты Джигурды, Евгения Миронова и Виталия Гогунского.
Кроме того, под украинские санкции попали и представители российского спорта. В списке оказались гимнаст Никита Нагорный, боксеры Денис Лебедев и Руслан Проводников, фехтовальщица на саблях Софья Великая и лыжница Елена Вяльбе.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала оглашение нового санкционного списка украинскими властями сотрясанием воздуха.
«Им просто нужно создавать имитацию бурной деятельности. Списки у них заготовлены уже давно, они просто выпускают информацию партиями, чтобы растянуть этот процесс во времени. В дальнейшем эти санкционные списки могут быть вынесены Европе, но на данном этапе никто на Украину точно не собирается ехать, ни у кого там недвижимости и счетов нет», - сказала она в беседе с ТАСС.
ТРИ БУКВЫ ШАМАНА, СТИХИ ДЖИГУРДЫ И СПЕКТАКЛЬ КУКЛАЧЕВА
Реакция со стороны российских артистов на попадание в новый список Владимира Зеленского тоже не заставила себя долго ждать. Например, заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов (Шаман) отреагировал на попадание под санкции словом из трех букв.
«Ура!», - сказал Шаман в беседе с ТАСС, показав, что рад этой новости.
Актер и певец Никита Джигурда в интервью РИА Новости тоже заявил, что обрадовался введению против него украинских санкций, подчеркнув, что испытывает из-за этого чувство гордости. По его мнению, такого отношения удостаиваются только лучшие представители российского шоу-бизнеса. Джигурда также ответил на санкции Зеленского в стихотворной форме.
«Персональные санкции, как признанье заслуг перед Русью святой на года… Я за русский язык на века!», - приводит его строки RT.
Между тем, дрессировщик, худрук Театра кошек, Народный артист России Юрий Куклачев в разговоре с НСН заявил, что его попадание в санкционный список Зеленского говорит о том, в России верно ведут культурную спецоперацию против зла и ненависти.
«Я считаю, что это очень хорошая новость. Клоун-президент ввел санкции против настоящего всеми любимого клоуна. И это событие как раз говорит о том, что мы все делаем правильно, потому что мы ведем свою культурную спецоперацию против зла и ненависти. Это значит, что мы близки к победе и двигаемся в правильном направлении, а враг нас боится и любыми способами пытается задеть», - объяснил он.
В ответ на введение против него санкций Куклачев также пригласил Зеленского на свой спектакль. По его словам, это позволит президенту Украины «вспомнить о настоящих человеческих ценностях, которые он забыл», передает ТАСС.
«АЛЛЕРГИЯ» И «МАСЛО»
В свою очередь народный артист России, композитор, поэт и врач Александр Розенбаум в беседе с РИА Новости назвал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта обострением аллергии на все русское у Владимира Зеленского.
«Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря — аллергия на все русское… Видимо, на кошек, в первую очередь. Только этим могу объяснить введение санкций в отношении Куклачева. Что до меня, то было весело», - подчеркнул музыкант.
А вот народный артист РФ, лидер группы «Любэ», певец Николай Расторгуев заявил, что новый указ Зеленского — это «масло масляное».
«Здесь даже обсуждать нечего», - сказал артист в интервью изданию «Life.ru», добавив, что находится под украинскими санкциями с 2014 года.
Ранее, 11 апреля, Владимир Зеленский объявил о введении санкций против украинского музыкального продюсера, основателя групп «Quest Pistols» и «Грибы» Юрия Бардаша, получившего российский паспорт, российских военкоров Александра Сладкова, Станислава Смагина, Андрея Руденко. Под ограничения попали также телеведущая Арина Шарапова, украинский журналист Александр Шелест (признан в России иноагентом), холдинг «News Media» и другие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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