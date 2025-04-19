Слово из трех букв и клоун: Российские звезды отреагировали на санкции Зеленского

«Персональные санкции, как признанье заслуг перед Русью святой на года… Я за русский язык на века!», - приводит его строки RT.

Между тем, дрессировщик, худрук Театра кошек, Народный артист России Юрий Куклачев в разговоре с НСН заявил, что его попадание в санкционный список Зеленского говорит о том, в России верно ведут культурную спецоперацию против зла и ненависти.

«Я считаю, что это очень хорошая новость. Клоун-президент ввел санкции против настоящего всеми любимого клоуна. И это событие как раз говорит о том, что мы все делаем правильно, потому что мы ведем свою культурную спецоперацию против зла и ненависти. Это значит, что мы близки к победе и двигаемся в правильном направлении, а враг нас боится и любыми способами пытается задеть», - объяснил он.