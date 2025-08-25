В Германии обвинили украинцев в бюджетном кризисе
Украинские беженцы не хотят работать, но получают деньги от немецкого правительства, это приведет к краху всей социальной системы Германии, заявил НСН Ульрих Зингер.
Молодые люди из Украины перегружают социальную систему Германии, они не работают, а пособия для них приведут к повышению пенсионного возраста, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в беседе с НСН.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил немцев о том, что власти больше не смогут финансировать существующую систему всеобщего благосостояния. Он сообщил в интервью изданию The Telegraph, что Берлин больше не может платить пособия, так как на них просто нет денег в бюджете, поэтому правительство думает пересмотреть систему выплат. Депутат подчеркнул, что эта мера ударит не по немцам, а по мигрантам.
«От системы пособий не зависят коренные немцы, очень незначительная часть живет за счет них. В основном, все получают иммигранты и беженцы, среди которых очень много граждан Украины. Они не работают и получают такие деньги, как будто бы они все жизнь жили в Германии и платили налоги. Мы запустили несколько миллионов беженцев, и это очень дорого, так тратить деньги нельзя. Я думаю, что все больше немцев понимают, что выплаты стоит отменять, так как из-за этого хотят снова повышать пенсионный возраст до 69-70 лет. Уже не хватает на выплату пенсий, потому что мы тратим то на это, то на какие-то велодорожки в Перу. Раньше система помогала тем, кто работал, платил налоги, но могла произойти в жизни трагедия или болезнь, поэтому государство помогало. А сейчас приехали молодые украинцы и говорят, что легче получать пособие, чем работать», — заключил он.
Ранее Зингер объяснил НСН, почему беженцы из Украины в Германии имеют более привилегированный статус, чем даже сами немцы.
