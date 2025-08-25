Молодые люди из Украины перегружают социальную систему Германии, они не работают, а пособия для них приведут к повышению пенсионного возраста, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в беседе с НСН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил немцев о том, что власти больше не смогут финансировать существующую систему всеобщего благосостояния. Он сообщил в интервью изданию The Telegraph, что Берлин больше не может платить пособия, так как на них просто нет денег в бюджете, поэтому правительство думает пересмотреть систему выплат. Депутат подчеркнул, что эта мера ударит не по немцам, а по мигрантам.