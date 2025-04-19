СМИ: Союзники Киева намерены в Лондоне согласовать план прекращения огня на Украине

Союзники Киева собираются в Лондоне утвердить план по полному прекращению огня на Украине. Об этом сообщает «New York Post» со ссылкой на представителя администрации в Вашингтоне.

Отмечается, что это может произойти на встрече, которая состоится уже на следующей неделе. По данным источника, после этого американская страна собирается провести переговоры с Москвой.

Собеседник издания добавил, что для привлечения России к диалогу по этой инициативе США могут предложить ослабление антироссийских санкций и, возможно, разблокирование замороженных на Западе российских активов.

Госдеп заявил, что сделка по ресурсам не связана с урегулированием на Украине

До этого агентство «Bloomberg» сообщило, что США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Однако окончательное решение пока не принято, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев на 90% согласен с планом президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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