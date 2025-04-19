СМИ: Союзники Киева намерены в Лондоне согласовать план прекращения огня на Украине

Союзники Киева собираются в Лондоне утвердить план по полному прекращению огня на Украине. Об этом сообщает «New York Post» со ссылкой на представителя администрации в Вашингтоне.

Отмечается, что это может произойти на встрече, которая состоится уже на следующей неделе. По данным источника, после этого американская страна собирается провести переговоры с Москвой.

Собеседник издания добавил, что для привлечения России к диалогу по этой инициативе США могут предложить ослабление антироссийских санкций и, возможно, разблокирование замороженных на Западе российских активов.