СМИ: Союзники Киева намерены в Лондоне согласовать план прекращения огня на Украине
Союзники Киева собираются в Лондоне утвердить план по полному прекращению огня на Украине. Об этом сообщает «New York Post» со ссылкой на представителя администрации в Вашингтоне.
Отмечается, что это может произойти на встрече, которая состоится уже на следующей неделе. По данным источника, после этого американская страна собирается провести переговоры с Москвой.
Собеседник издания добавил, что для привлечения России к диалогу по этой инициативе США могут предложить ослабление антироссийских санкций и, возможно, разблокирование замороженных на Западе российских активов.
До этого агентство «Bloomberg» сообщило, что США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Однако окончательное решение пока не принято, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев на 90% согласен с планом президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru