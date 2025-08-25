Всплеск регистраций москвичами недвижимости в соседних областях объясняется работой региональных властей, которые в ходе рейдов выявляют незарегистрированные постройки и заставляют собственников оформлять их официально. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Управление Росреестра сообщило, что москвичи стали чаще оформлять недвижимость в Калужской, Тульской и Владимирской областях. По данным главы московского управления Росреестра Игоря Майданова, за первое полугодие 2025 года ведомство приняло 69,7 тысячи заявлений от горожан на регистрацию и кадастровый учет недвижимости в других регионах. Радченко объяснила тенденцию массовыми проверками со стороны региональных властей.