«Массовый исход» москвичей на дачи в соседних регионах опровергли

Москвичи уже несколько лет строят дома в соседних областях ЦФО, поскольку там это дешевле, но забывают их регистрировать, рассказала НСН Ирина Радченко.

Всплеск регистраций москвичами недвижимости в соседних областях объясняется работой региональных властей, которые в ходе рейдов выявляют незарегистрированные постройки и заставляют собственников оформлять их официально. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Управление Росреестра сообщило, что москвичи стали чаще оформлять недвижимость в Калужской, Тульской и Владимирской областях. По данным главы московского управления Росреестра Игоря Майданова, за первое полугодие 2025 года ведомство приняло 69,7 тысячи заявлений от горожан на регистрацию и кадастровый учет недвижимости в других регионах. Радченко объяснила тенденцию массовыми проверками со стороны региональных властей.

«Этот тренд периодически вспыхивает, он связан с тем, что региональные власти проводят работу по выявлению незаконно зарегистрированных домов, дач, построек и так далее. Бывает, что человек строит дом, не ставит его на кадастровый учет, если не собирается его продавать, и не платит за это немалый налог, который рассчитывается из рыночной стоимости объекта и идет в региональный бюджет. Периодически при помощи беспилотников местные власти проводят рейды, фиксируют такие объекты и присылают постановления. Поэтому все массово начинают регистрироваться. Поэтому, например, если где-то в Калужской области всплеск регистраций, это значит, что москвичи просто начали массово регистрировать дачи. Всеобщего исхода москвичей в дачные поселки нет», — сказал Радченко.

Собеседница НСН добавила, что цена на недвижимость в соседних регионах может отличаться от подмосковной в несколько раз.

«Понятно, что чем дальше от Москвы, тем дешевле недвижимость. Если, например, в Калужской области дом со всеми коммуникациями и участком 8 соток в коттеджном поселке стоит 5 млн рублей, то в Подмосковье такой дом будет стоить минимум 20-30 млн рублей. Покупать дома в соседних регионах стоит, если нет необходимости ездить на работу. Интерес к загородной недвижимости у москвичей остается. Так как ближайшее Подмосковье уже застроено, а ценник там не гуманный, понятно, что люди уезжают в соседние регионы. Этот тренд наметился давно, еще во времена пандемии», — подытожила она.

Ранее Радченко заявила, что строительство новых кварталов задерживается, потому что на рынке играют сразу несколько негативных факторов, в том числе, и слабая реакция государства на ситуацию.

ФОТО: РИА Новости / Борис Бабанов
