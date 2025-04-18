Сенатор Климов назвал Зеленского «главным препятствием» для прекращения огня
Член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов заявил НСН, что переговорщики от России и США сейчас обсуждают нюансы перемирия на Украине.
Москва готова гарантировать прекращение огня, если Киев как минимум выведет свои войска со всех российских территорий, заявил НСН член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт ответа от России по возможному перемирию с Украиной уже на этой неделе. Вчера закончился 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, и РФ запросила закрытые консультации в Совбезе ООН. Москва настаивает, что за месяц Киев нарушил договоренность более 100 раз, атаковав энергообъекты в 15 регионах РФ. Постпред России при ООН Небензя заявил, что прекращение огня на Украине «на данном этапе» нереалистично. Климов объяснил риторику Трампа.
«Еще почти год назад Путин четко сформулировал наши принципы. Если украинская сторона будет готова вывести свои войска со всех территорий, которые указаны в Конституции РФ, плюс еще целый ряд принципов, то мы гарантируем прекращение огня. Что касается недавних заявлений Москвы, Путин снова призвал смотреть на нюансы перемирия. Эти нюансы обсуждают переговорщики от США и России, но эти переговоры носят закрытый характер. Переговоры между Киевом и Вашингтоном пока больше касаются того, как Киев вернет в США 120 миллиардов долларов. Есть консультации также Киева, Лондона и ЕС, но они не имеют ничего общего с реальностью. Прямых переговоров между Киевом и Москвой нет», - рассказал он.
По его словам, в США прекрасно понимают, что главным препятствием на пути к урегулированию на Украине является та политика, которую по инерции проводит Зеленский и его команда.
«Поэтому обращение Трампа относится больше к информационным штурмам его собственного электората, он хочет показать активность на этом направлении. Не думаю, что советники Трампа не понимают сути наших предложений. Они понимают прекрасно, что главным препятствием на пути к урегулированию на Украине, является та политика, которую по инерции проводит Зеленский и его команда, выполняя задачи, поставленные еще при Байдене», - добавил собеседник НСН.
Риторика президента США Дональда Трампа в отношении России может поменяться после 100 дней его президентства, так как он будет искать оправдания тому, что не смог в обещанный срок урегулировать украинский конфликт. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник института США и Канады имени Г.А. Арбатова Павел Кошкин.
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