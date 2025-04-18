«Еще почти год назад Путин четко сформулировал наши принципы. Если украинская сторона будет готова вывести свои войска со всех территорий, которые указаны в Конституции РФ, плюс еще целый ряд принципов, то мы гарантируем прекращение огня. Что касается недавних заявлений Москвы, Путин снова призвал смотреть на нюансы перемирия. Эти нюансы обсуждают переговорщики от США и России, но эти переговоры носят закрытый характер. Переговоры между Киевом и Вашингтоном пока больше касаются того, как Киев вернет в США 120 миллиардов долларов. Есть консультации также Киева, Лондона и ЕС, но они не имеют ничего общего с реальностью. Прямых переговоров между Киевом и Москвой нет», - рассказал он.



По его словам, в США прекрасно понимают, что главным препятствием на пути к урегулированию на Украине является та политика, которую по инерции проводит Зеленский и его команда.

«Поэтому обращение Трампа относится больше к информационным штурмам его собственного электората, он хочет показать активность на этом направлении. Не думаю, что советники Трампа не понимают сути наших предложений. Они понимают прекрасно, что главным препятствием на пути к урегулированию на Украине, является та политика, которую по инерции проводит Зеленский и его команда, выполняя задачи, поставленные еще при Байдене», - добавил собеседник НСН.

Риторика президента США Дональда Трампа в отношении России может поменяться после 100 дней его президентства, так как он будет искать оправдания тому, что не смог в обещанный срок урегулировать украинский конфликт. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник института США и Канады имени Г.А. Арбатова Павел Кошкин.

