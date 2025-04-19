Госдеп заявил, что сделка по ресурсам не связана с урегулированием на Украине

Соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не связано с процессом урегулирования украинского конфликта на Украине. Об этом заявила глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире канала Fox News.

Она отметила, что сделка - нечто отдельное.

«Это не является частью переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, которое остановит эту катастрофу», — подчеркнула Брюс.

По ее словам, президент США Дональд Трамп ожидает, что документ подпишут до конца следующей недели.

Ранее Вашингтон и Киев подписали меморандум с подтверждением намерения заключить соглашение о полезных ископаемых. Сделка может совершиться уже 24 апреля.

