Госдеп заявил, что сделка по ресурсам не связана с урегулированием на Украине
Соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не связано с процессом урегулирования украинского конфликта на Украине. Об этом заявила глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире канала Fox News.
Она отметила, что сделка - нечто отдельное.
«Это не является частью переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, которое остановит эту катастрофу», — подчеркнула Брюс.
По ее словам, президент США Дональд Трамп ожидает, что документ подпишут до конца следующей недели.
Ранее Вашингтон и Киев подписали меморандум с подтверждением намерения заключить соглашение о полезных ископаемых. Сделка может совершиться уже 24 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru