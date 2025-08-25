ВС России освободили Запорожское в Днепропетровской области

Армия России освободила село Запорожское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

Военкор Коц назвал цели наступления в Днепропетровской области

Отмечается, что Запорожское взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

«В результате решительных действий... освобожден населенный пункт Запорожское», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее российские военные установили контроль над населенным пунктом Филия под Днепропетровском, пишет RT.

