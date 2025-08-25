По его словам, в показах фильмах в кинозалах было свое очарование.



«Я не люблю онлайн-кинотеатры, мне не нравятся все эти изменения. Мне больше нравилось, когда снимали фильм, чтобы показывать его по всей стране, по всему миру. И люди приходили и стояли в очередях в кинотеатры, и рядом с ними были сотни людей. Это было не дома, не в гостиной или спальне. Так что мне повезло застать то время, я очень хорошо проводил время, снимая фильмы, которые представлялись публике в очень романтичном виде», — приводит слова Аллена спецкор НСН.

Московская международная неделя кино проходит 24–25 августа на площадке кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Аллен рассказал о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила.



Ранее Аллен заявил «Радиоточке НСН», что лучшая актерская игра - это когда актеры не играют, а проживают сценарий в реальности.

