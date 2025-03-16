«Продуктивный диалог»? РФ и США налаживают контакты, Макрон призывает отправлять оружие на Украину

РАЗГОВОР РУБИО И ЛАВРОВА

Накануне госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в которых в том числе обсудили дальнейшие действия после недавних встреч в Саудовской Аравии. В феврале в Эр-Рияде встретились российская и американская делегации, а в марте — представители Украины и США.

«Рубио и Лавров договорились продолжить работу по восстановлению коммуникации между США и Россией», - говорится в сообщении Госдепа.

К тому же глава американского ведомства в ходе звонка сообщил министру иностранных дел РФ о начале США операции против йеменских хуситов, которую президент страны Дональд Трамп объявил 15 марта. Представители центрального командования США заявили, что крупномасштабная операция в Йемене проводится для «защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства».