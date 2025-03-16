«Продуктивный диалог»? РФ и США налаживают контакты, Макрон призывает отправлять оружие на Украину
Накануне французский президент Эммануэль Макрон допустил возможность отправки Киеву дополнительных истребителей Mirage 2000.
Россия и США продолжают налаживать диалог. Накануне состоялся телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. До этого в Москве встретились президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Стороны в том числе обсуждают возможность урегулирования украинского конфликта. При этом в Европе некоторые политические деятели выступают за продолжение военной помощи Киеву.
РАЗГОВОР РУБИО И ЛАВРОВА
Накануне госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в которых в том числе обсудили дальнейшие действия после недавних встреч в Саудовской Аравии. В феврале в Эр-Рияде встретились российская и американская делегации, а в марте — представители Украины и США.
«Рубио и Лавров договорились продолжить работу по восстановлению коммуникации между США и Россией», - говорится в сообщении Госдепа.
К тому же глава американского ведомства в ходе звонка сообщил министру иностранных дел РФ о начале США операции против йеменских хуситов, которую президент страны Дональд Трамп объявил 15 марта. Представители центрального командования США заявили, что крупномасштабная операция в Йемене проводится для «защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства».
По данным «Al Masirah», ударам уже подверглись йеменская столица Сана, провинции Дамар, Саада, Хаджа и другие населенные пункты. В движении хуситов заявили о погибших и раненых, в том числе женщинах и детях.
ВСТРЕЧА ПУТИНА И УИТКОФФА
До этого в марте в Москве состоялась очная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для своего американского коллеги. Марко Рубио положительно оценил эти переговоры, назвав их продуктивными.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в Москве и Вашингтоне есть понимание необходимости разговора двух президентов, но время для него пока не согласовано. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о восстановлении регулярного диалога между Москвой и Вашингтоном.
18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями России и США. В ходе встречи Москва и Вашингтон в том числе договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию украинского конфликта и восстановлению нормальной работы посольств обоих государств.
После встречи в Эр-Рияде в феврале состоялись еще одни переговоры в Турции. В Стамбуле стороны обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий и создание условий для работы дипломатов. Российская сторона также предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.
ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И ТРАМПА. ИСТЕРИКА ЗЕЛЕНСКОГО
В начале февраля состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политики в том числе обсудили украинский конфликт. Трамп заверил, что располагает конкретным планом по прекращению огня на Украине и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро.
При этом очная встреча лидеров двух стран пока так и не состоялась. В СМИ появлялась информация о начале ее подготовки, а также о ее возможном проведении в конце февраля в Саудовской Аравии. Однако лично, президенты США и России до сих пор не встретились.
При этом Трамп уже принимал в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Встреча закончилась перепалкой, после которой украинский лидер покинул США и отправился в Европу, а Вашингтон приостановил военную помощь Киеву.
ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
Между тем, некоторые европейские политики до сих пор считают, что Запад должен оказывать военную помощь Украине. Так, накануне президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Париж отправит Киеву дополнительные истребители Mirage 2000.
«[Поставки могут осуществляться] из третьих стран, где [эти истребители] используются», - приводит слова политика издание «Le Parisien».
До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью «Tribune Dimanche» говорил, что Париж собирается выделить Киеву оружие и боеприпасы на €195 млн за счет процентов, начисленных на замороженные российские активы. По его словам, эта сумма позволит поставить Украине 155-мм артиллерийские снаряды и управляемые авиабомбы AASM, совместимые с истребителями Mirage 2000. Кроме того, Франция ускорит передачу украинской армии старой бронетехники, включая колесные танки AMX-10RC и бронированные машины VAB, добавил Лекорню.
До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Киев получил от Лондона первые средства, которые обеспечены доходами от замороженных активов России, в размере £752 млн. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что запасов оружия на Украине хватит надолго даже после остановки предоставления помощи.
«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют», - сказал он РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения соглашения о мире в украинском конфликте, Украине следует отказаться от части своей территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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