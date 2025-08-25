Стубб: Отношения РФ и Европы восстановятся, но будут выглядеть иначе
Отношения между Россией и Европой восстановятся после завершения конфликта на Украине, однако они не будут прежними, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил в ходе парламентской конференции Балтийского моря на Аландских островах.
По словам политика, отношения Москвы и государств Балтийского моря заморожены.
«Установление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме будет возможно только после достижения справедливого и прочного мира на Украине», - подчеркнул Стубб.
Финский лидер добавил, что в дальнейшем отношения с РФ «будут выглядеть совсем иначе, чем те, что существовали» прежде.
Ранее Александр Стубб заявил о начале проработки гарантий безопасности для Украины, пишет RT.
