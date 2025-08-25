В Курской области линейки в честь 1 сентября проведут в закрытых помещениях

Праздничные линейки в честь Дня знаний проведут в Курской области только для учеников 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов в закрытых помещениях. Об этом рассказала врио заместителя председателя правительства региона Оксана Крутько, передает РИА Новости.

«Министерством образования и науки... области рекомендовано в первых, пятых, девятых, 11-х классах провести праздничные мероприятия в закрытых помещениях с ограниченным числом участников и с соблюдением всех мер безопасности», - указала зампред.

Линейки для всех остальных учащихся рекомендовали проводить в классах. Крутько также напомнила о необходимости исключить доступ посторонних на территорию образовательных организаций и внутрь зданий.

Ранее Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года, он продлится с 1 сентября по 26 мая, напоминает RT.

