В Курской области линейки в честь 1 сентября проведут в закрытых помещениях
Праздничные линейки в честь Дня знаний проведут в Курской области только для учеников 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов в закрытых помещениях. Об этом рассказала врио заместителя председателя правительства региона Оксана Крутько, передает РИА Новости.
«Министерством образования и науки... области рекомендовано в первых, пятых, девятых, 11-х классах провести праздничные мероприятия в закрытых помещениях с ограниченным числом участников и с соблюдением всех мер безопасности», - указала зампред.
Линейки для всех остальных учащихся рекомендовали проводить в классах. Крутько также напомнила о необходимости исключить доступ посторонних на территорию образовательных организаций и внутрь зданий.
Ранее Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года, он продлится с 1 сентября по 26 мая, напоминает RT.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru