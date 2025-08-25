Депутат Рады назвал главаря террористических групп СБУ в Европе

Разветвленная сеть террористических групп Службы безопасности Украины действует в Европе и в других странах, ее возглавляет генерал-майор Александр Поклад. Об этом рассказал действующий депутат украинской Верховной рады Артем Дмитрук в беседе с NEWS.ru.

Политик назвал генерала «человеком с очень одиозной репутацией».

«До 2014 года он был уголовным преступником, был осужден за вымогательство. После Майдана пришел в СБУ. Получил кличку Душитель — любит лично пытать арестованных. Именно он организует работу «эскадронов смерти» СБУ в Европе», — указал Дмитрук.

По словам депутата, члены этих объединений убивают и похищают украинцев, бежавших из страны и выступающих против президента Украины Владимира Зеленского. Дмитрук заявил, что «люди Поклада» пытались убить и его. Депутат сейчас находится в Лондоне и прямо критикует киевский режим. Также политик рассказал, что преступники имеют отношение к теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», другим политическим происшествиям, вымогают деньги у украинцев за рубежом, не веря, что «режим Зеленского протянет долго».

Как отметил Дмитрук, Поклад входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Турции. При этом генерал-майор обвинялся в причастности к убийству главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в 2018 году.

Ранее Артем Дмитрук заявил о неизбежности нового Майдана на Украине.

