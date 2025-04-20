Мирошник: Продолжают поступать сообщения о нарушении Киевом пасхального перемирия

Он добавил, что в России внимательно следят за гражданскими сооружениями, а ВС РФ обладают полной информацией о том, как стороны взаимодействуют в военном контексте.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил о нарушении Киевом пасхального перемирия после обстрела ВСУ населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Каховка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».