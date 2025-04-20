Мирошник: Продолжают поступать сообщения о нарушении Киевом пасхального перемирия

Сообщения о нарушении Киевом пасхального перемирия, объявленного 19 апреля российским президентом Владимиром Путиным, продолжают поступать. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, ВСУ продолжают наносить удары на разных участках боевых действий. Мирошник рассказал, что 20 апреля украинская сторона в том числе продолжила обстреливать Донецк, а также горловское, кременское и херсонское направления.

Путин объявил пасхальное перемирие

Он добавил, что в России внимательно следят за гражданскими сооружениями, а ВС РФ обладают полной информацией о том, как стороны взаимодействуют в военном контексте.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил о нарушении Киевом пасхального перемирия после обстрела ВСУ населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Каховка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
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