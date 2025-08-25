Сергей Зверев сообщил о гибели племянника на СВО
Племянник стилиста и шоумена Сергея Зверева Игорь погиб в зоне специальной военной операции. Об этом Зверев рассказал в беседе с «МК».
По словам стилиста, его родственник был совсем молодым, он родился в 1996 году.
«Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых... Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины – защитить свою страну», - поделился Зверев.
За время нахождения на СВО Игорь получил орден Жукова. Как отметил Зверев, обстоятельства смерти мужчины пока не установлены, известно лишь, что он не вернулся с очередного задания, куда ушел вместе с сослуживцем.
В феврале стало известно, что в зоне СВО погиб еще один племянник Сергея Зверева, напоминает RT. Мужчина по имени Андрей так же отправился в зону боевых действий по мобилизации.
