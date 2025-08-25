Два человека пострадали при взрыве на танкере на Чукотке
Хлопок паров горючей жидкости произошел на малом танкере на Чукотке, госпитализированы два человека. Об этом говорится в сообщении порта Анадыря.
Отмечается, что ЧП произошло 25 августа на судне «Онемен» АО «Анадырьморпорт» в 110 км от Анадыря. Возгорания после взрыва не зафиксировано.
«Один член экипажа и капитан получили травмы и были... авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь», - указали в порту.
Герметичность танкера не нарушена, разлива топлива не зарегистрировано.
По данным департамента здравоохранения Чукотки, один из пострадавших перенес операцию. Другой получает необходимое лечение, он находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura с 1 млн баррелей нефти, члены экипажа не пострадали, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Массовый исход» москвичей на дачи в соседних регионах опровергли
- Два человека пострадали при взрыве на танкере на Чукотке
- В Германии обвинили украинцев в бюджетном кризисе
- ВС России освободили Запорожское в Днепропетровской области
- Сергей Зверев сообщил о гибели племянника на СВО
- Экономист: Реформа ОМС вернёт государству деньги и врачей
- Вуди Аллен признался, что не любит онлайн-кинотеатры
- Депутат Рады назвал главаря террористических групп СБУ в Европе
- В Курской области линейки в честь 1 сентября проведут в закрытых помещениях
- С гидом или без: Зачем альпинисты-«чайники» рвутся на опасные вершины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru