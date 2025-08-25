Два человека пострадали при взрыве на танкере на Чукотке

Хлопок паров горючей жидкости произошел на малом танкере на Чукотке, госпитализированы два человека. Об этом говорится в сообщении порта Анадыря.

Отмечается, что ЧП произошло 25 августа на судне «Онемен» АО «Анадырьморпорт» в 110 км от Анадыря. Возгорания после взрыва не зафиксировано.

«Один член экипажа и капитан получили травмы и были... авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь», - указали в порту.

Герметичность танкера не нарушена, разлива топлива не зарегистрировано.

По данным департамента здравоохранения Чукотки, один из пострадавших перенес операцию. Другой получает необходимое лечение, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura с 1 млн баррелей нефти, члены экипажа не пострадали, пишет RT.

