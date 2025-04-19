Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
Россия вернула 246 военнослужащих из украинского плена, передав Киеву взамен 246 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщили в ведомстве, российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, на данный момент находятся на территории Белоруссии и имеют возможность связаться с родственниками. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. При этом уточняется, что посреднические усилия для возвращения российских военных из плена оказали ОАЭ.
Помимо прочего в качества жеста доброй воли Киеву передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военных,которые нуждаются в срочной медицинской помощи
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, введено в гуманитарных целях. Оно будет действовать до 00:00 по московскому времени 21 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru