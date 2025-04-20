Сальдо: ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Накануне вечером он сообщил, что атаке со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Алешки, Голая Пристань и Каховка. При этом Сальдо добавил, что на некоторых участках в регионе все же не было ударов.

19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое начало действовать с 18:00 часов по московскому времени и должно продлиться до 00:00 часов 21 апреля. Российский лидер отметил, что рассчитывает на то, что Киев последует примеру Москвы. При этом Путин добавил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны ВСУ, передает RT.