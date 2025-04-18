ЗАПАД НЕ ГОТОВ ДАВИТЬ

Накануне Россия запросила закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория. После мероприятия постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не готовы «надавить» на Киев для соблюдения договоренности.

«Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал», - сообщил он.

Небензя подчеркнул, что реакция Запада будет передана в Москву и принята во внимание. По его словам, российский лидер Владимир Путин пока не давал новых указаний по мораторию.

Формально Россия от продления моратория не отказывалась, но и не продлевала его. 16 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что пока в Кремле не готовы назвать дату и время, когда действие моратория будет прекращено.

«Мы будем вам сообщать», - ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.

При этом член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН отметил, что России нет смысла продлевать мораторий на удары по энергетическим объектам.

«Мораторий выполнялся только с нашей стороны. Для нас какой смысл продлевать, если он с первого дня нарушается со стороны ВСУ? Зачем его продлевать? Это вообще какой-то абсурд. Сейчас мы восстанавливаем дипломатические отношения с США, нужно в этом направлении работать. А эта договоренность (на мораторий, прим. НСН) не выполнялась ни один день с украинской стороны», - подчеркнул он.

Он добавил, что Украина нарушала мораторий буквально каждый день.

Политологи отмечают, что для России «продление» моратория важно только с той точки зрения, что это показывает готовность Москвы к переговорам, что важно сегодня для Трампа. С другой стороны, российская сторона неоднократно говорила, что готова к переговорам и мирным договоренностям, но с учетом своих интересов.

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ НЕ БУДЕТ

А в связи с нарушениями Киева в рамках моратория Москва не видит возможности сегодня говорить о полном прекращении огня. Об этом накануне заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», - объяснил он.