В России назвали нереалистичным план Трампа по прекращению огня на Украине
Трамп заявил, что ждет от Москвы реакции на план прекращения огня на Украине в ближайшие дни. Небензя объяснил, почему говорить о прекращении огня сейчас нереалистично.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайших дней ожидает официальной реакции России на предложенный Соединенными Штатами план прекращения огня на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.
Трамп отметил, что рассчитывает на соответствующий отклик со стороны Москвы уже на этой неделе. Также он не стал исключать, что в случае отсутствия ответа Вашингтон рассмотрит возможность введения дополнительных торговых ограничений или других мер давления.
При этом 17 апреля формально истек срок действия моратория на удары по энергетическим объектам между Россией и Украиной при посредничестве США. Москва неоднократно указывала на нарушения с украинской стороны, Вашингтон эту ситуацию официально не комментировал.
ЗАПАД НЕ ГОТОВ ДАВИТЬ
Накануне Россия запросила закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория. После мероприятия постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не готовы «надавить» на Киев для соблюдения договоренности.
«Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал», - сообщил он.
Небензя подчеркнул, что реакция Запада будет передана в Москву и принята во внимание. По его словам, российский лидер Владимир Путин пока не давал новых указаний по мораторию.
Формально Россия от продления моратория не отказывалась, но и не продлевала его. 16 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что пока в Кремле не готовы назвать дату и время, когда действие моратория будет прекращено.
«Мы будем вам сообщать», - ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.
При этом член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН отметил, что России нет смысла продлевать мораторий на удары по энергетическим объектам.
«Мораторий выполнялся только с нашей стороны. Для нас какой смысл продлевать, если он с первого дня нарушается со стороны ВСУ? Зачем его продлевать? Это вообще какой-то абсурд. Сейчас мы восстанавливаем дипломатические отношения с США, нужно в этом направлении работать. А эта договоренность (на мораторий, прим. НСН) не выполнялась ни один день с украинской стороны», - подчеркнул он.
Он добавил, что Украина нарушала мораторий буквально каждый день.
Политологи отмечают, что для России «продление» моратория важно только с той точки зрения, что это показывает готовность Москвы к переговорам, что важно сегодня для Трампа. С другой стороны, российская сторона неоднократно говорила, что готова к переговорам и мирным договоренностям, но с учетом своих интересов.
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ НЕ БУДЕТ
А в связи с нарушениями Киева в рамках моратория Москва не видит возможности сегодня говорить о полном прекращении огня. Об этом накануне заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», - объяснил он.
Он также подчеркнул, что очень многое в вопросе следующих договоренностей будет зависеть от официальных формулировок. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не станет заключать с Вашингтоном соглашение, которое загонит Россию в ловушку.
«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Еще в марте Владимир Путин говорил, что Россия поддерживает перемирие, но «есть нюансы», а также вопросы, на которые предстоит ответить участникам.
По его словам, Москва полностью поддерживает мирную риторику, но при этом не очень понимает некоторые детали предложения о перемирии. Путин подчеркнул, что Россию интересует только перемирие в «долгосрочной перспективе», а для этого необходимо устранить причины и факторы, которые привели к этому кризису. Путин признался, что не понимает, кто будет контролировать это прекращение огня, кто выступит гарантом.
«Кто определит, где и кто нарушил возможные договорённости о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом кто на кого будет сваливать?», - поинтересовался он.
УЖЕСТОЧЕНИЯ ТРАМПА
Трамп неоднократно «намекал» на «психологический дедлайн» для Путина, но пока придерживается мягкой риторики, а его советники положительно отзываются о ходе переговоров с Россией.
Риторика президента США Дональда Трампа в отношении России может поменяться после 100 дней его президентства, так как он будет искать оправдания тому, что не смог в обещанный срок урегулировать украинский конфликт. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник института США и Канады имени Г.А. Арбатова Павел Кошкин.
Сто дней с начала второго срока президентства Дональда Трампа истекут 30 апреля. Для лидеров США этот срок приобрел символическое значение еще со времен Франклина Рузвельта.
«Следует ожидать ужесточения риторики со стороны Трампа по Украине только потому, что он поставил себе изначальную цель до Пасхи или до 20 апреля завершить украинский конфликт. Эти сроки постоянно смещаются и, наверное, в дальнейшем будут смещаться. Трамп будет находить причины своей неспособности реализовать задуманное. Его риторика поменяется»,- отметил он.
Параллельно Трамп ведет переговоры и с Украиной, в рамках которых преследует свои личные интересы.
Накануне Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Отмечается, что осталось завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, а дальше ратифицировать в парламентах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании соглашения с Украиной по поставкам природных ресурсов уже 24 апреля. По его словам, речь идет о договоренности в сфере минеральных ископаемых, и стороны близки к завершению процесса.
Попытка заключить аналогичное соглашение в феврале завершилась неудачей. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон между ним и Трампом возникла публичная перепалка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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