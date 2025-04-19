Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области
В Курской области подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Олешня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве также добавили, что вблизи села Горналь российские военные поразили формирования танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ.
В МО также рассказали, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии были ликвидированы живая сила и техника украинских военных в Сумской области вблизи населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка.
Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что Киев лишился козырей на переговорах после бегства ВСУ из Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru