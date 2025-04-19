Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области

В МО также рассказали, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии были ликвидированы живая сила и техника украинских военных в Сумской области вблизи населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что Киев лишился козырей на переговорах после бегства ВСУ из Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».