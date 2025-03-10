В прорыв - по трубе: ВС РФ начали бои в Судже, Киев готов «отозвать» беспилотники
Пока ВСУ рискуют попасть в котлы в Курской области, Украина готова обменять прекращение атак беспилотников на разведданные США.
Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России освободили населенные пункты Косица, Черкасское Поречное и Малая Локня Курской области, продолжая разгром украинских формирований. Об этом сообщило Минобороны России.
По словам военкора Александра Коца, Малая Локня важна тем, что это северные ворота на райцентр — Суджу, куда российские войска будут наступать сразу с нескольких сторон — с востока со стороны Русской Конопельки, с севера из Малой Локни, а также, возможно, с Запада, если российская армия сумеет взять под контроль дорогу Юнаковка — Суджа.
В свою очередь Косица и Черкасское Поречное находятся по соседству, на противоположных берегах реки Суджа. Коц отметил, что после освобождения Малой Локни группировка «Север» смогла выровнять фронт в Курской области и срезала существенную часть выступа ВСУ и постепенно отрезает от снабжения украинскую армию.
ПО ГАЗОПРОВОДУ В СУДЖУ
Тем временем в Суджу, в тыл ВСУ, через пустую трубу газопровода вошли свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев, сообщила пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса. В операции приняли участие бойцы штурмовой бригады «Восток», разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», группа «Аида» из спецназа «Ахмат», а также подразделения 30-го полка 11-й воздушно десантной бригады.
Преодолев по газопроводу большого диаметра 11-12 километров, на поверхность бойцы вышли в районе промзоны Суджи. Российская армия полностью освободила промзону 9 марта и завязала бои в частном секторе.
Исторической назвал операцию «бросок через трубу» в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он отметил, что связисты группы «Тимсо» и штурмовая группа «Аида» на высочайшем уровне справились с поставленными задачами.
Военачальник подчеркнул, что операция войдет в учебники истории России и в учебные пособия для спецслужб.
Всего, по данным Минобороны России, с начала вторжения ВСУ в Курскую область (6 августа 2024 года) российская армия смогла взять под контроль 32 населенных пункта. Так, помимо вышеназванных Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы, только за 8 и 9 марта группировка войск «Север» освободила Викторовку, Лебедевку, Старую Сорочину и Николаевку.
Наиболее результативными действия российской армии были в сентябре 2024 года — тогда удалось освободить сразу 12 российских населенных пунктов. По данным на середину февраля, российская армия освободила 64% от общей территории региона, занятой ВСУ (свыше 800 квадратных километров из 1 268).
ОЦЕНКА КАДЫРОВА
Высоко оценил действия российской армии на курском направлении в своем Telegram-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров. По его словам, военным удалось проделать огромную работу.
В частности, отметил глава Чеченской Республики, спецназ «Ахмат» под командованием Алаудинова и другие подразделения перешли в активную стадию по выбиванию с территории Курской области украинской армии.
Кадыров добавил, что полк «Ахмат-Чечня» Минобороны России вошел в Мартыновку Суджанского района и проводит зачистку населенного пункта. Чеченский лидер также указал на открывшуюся возможность взять под контроль Суджу и продолжить выбивать из города военнослужащих ВСУ.
ВРЕМЕННОЕ "ПЕРЕМИРИЕ"?
На фоне успехов российских военных, сообщает со ссылкой на чиновников издание Financial Times, Украина в ходе двухсторонних украино-американских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия), которые пройдут 10-12 марта, готова предложить «частичное прекращение огня» с Россией и убедить США возобновить обмен разведданными и военную помощь.
Отмечается, что «частичное прекращение огня» будет касаться ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.
Украинский собеседник издания отметил, что Киев будет стараться наладить отношения с Вашингтоном в краткосрочной перспективе. По мнению двух европейских чиновников, прогресс в переговорах о прекращении огня «как услугу за услугу» в обмен на возобновление разведывательной и военной помощи.
Известно, что в переговорах со стороны США примут участие госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, украинскую делегацию представят глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Переговоры станут первой официальной встречей двух стран после перепалки американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.
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