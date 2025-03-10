В прорыв - по трубе: ВС РФ начали бои в Судже, Киев готов «отозвать» беспилотники

ПО ГАЗОПРОВОДУ В СУДЖУ

Тем временем в Суджу, в тыл ВСУ, через пустую трубу газопровода вошли свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев, сообщила пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса. В операции приняли участие бойцы штурмовой бригады «Восток», разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», группа «Аида» из спецназа «Ахмат», а также подразделения 30-го полка 11-й воздушно десантной бригады.

Преодолев по газопроводу большого диаметра 11-12 километров, на поверхность бойцы вышли в районе промзоны Суджи. Российская армия полностью освободила промзону 9 марта и завязала бои в частном секторе.

Исторической назвал операцию «бросок через трубу» в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он отметил, что связисты группы «Тимсо» и штурмовая группа «Аида» на высочайшем уровне справились с поставленными задачами.

Военачальник подчеркнул, что операция войдет в учебники истории России и в учебные пособия для спецслужб.

Всего, по данным Минобороны России, с начала вторжения ВСУ в Курскую область (6 августа 2024 года) российская армия смогла взять под контроль 32 населенных пункта. Так, помимо вышеназванных Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы, только за 8 и 9 марта группировка войск «Север» освободила Викторовку, Лебедевку, Старую Сорочину и Николаевку.

Наиболее результативными действия российской армии были в сентябре 2024 года — тогда удалось освободить сразу 12 российских населенных пунктов. По данным на середину февраля, российская армия освободила 64% от общей территории региона, занятой ВСУ (свыше 800 квадратных километров из 1 268).