На Украине сделку по ресурсам сравнили с выплатой репараций
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США изменяют условия договоров по украинским ископаемым.
«РЕПАРАЦИИ» И КРЕДИТЫ
Издание «The Washington Post» со ссылкой на одного из высокопоставленных украинских чиновников сообщило, что в стране обеспокоены тем, что соглашение с США по полезным ископаемым выглядит как «проигрыш в войне с выплатой репараций».
«Выглядит будто Украина была в состоянии войны с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации», - говорится в материале.
По словам неназванного собеседники издания, этот проект вызывает серьезные опасения на Украине, так как он переквалифицирует прошлые гранты США в кредиты, которые подлежат погашению, передает RT.
До этого замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что для заключения сделки с США по недрам и редкоземельным металлам, на Украине необходимо будет поменять ряд законов. Он назвал предстоящую работу тяжелой и кропотливой, отметив, что Киев постарается справиться с задачей как можно скорее. При этом о каких изменениях идет речь, Жовква не объяснил, передает агентство «Укринформ».
Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США изменяют условия договоров по украинским ископаемым. На пресс-конференции, трансляцию которой вел всеукраинский телемарафон, он отметил, что Вашингтон вместо рамочного соглашения настаивает на полном договоре, требующем детального изучения. По словам Зеленского, Киев не выступает против соглашения в целом и не хочет создавать у США впечатление, что Украина препятствует подписанию документа.
Между тем, в США уверены, что сделка Киева и Вашингтона будет подписана уже в скором времени. Издание «Reuters» писало, что на этой неделе американский президент Дональд Трамп говорил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной. До этого политик также потребовал от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по поставкам редкоземельных металлов.
СОРВАННАЯ СДЕЛКА
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, но его визит закончился перепалкой с американскими политиками. После чего сделка была сорвана.
Осенью 2024 года Киев предложил команде Трампа совместную разработку добычи полезных ископаемых. Однако на Украине потребовали, чтобы добытые ресурсы не попали в распоряжение России. По подсчетам украинского издания «Forbes», в 2023 году общая стоимость полезных ископаемых оценивалась в $15 трлн. При этом 70% из них находятся на территориях ДНР, ЛНР и Днепропетровской области.
По данным «Financial Times», доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он предоставил Трампу осенью прошлого года, еще до проведения президентских выборов в США. Известно, что в частности, речь шла о месторождениях лития и титана.
Зеленский заявил, что желание Трампа получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на помощь является «абсолютно справедливым». Украинский политик также заметил, что план по восстановлению страны предусматривает привлечение инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых, передает «РБК».
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в интервью НСН предположил, что что Трамп требует сделку по ресурсам, Зеленский же опасается, что после этого ничего не сможет для себя «выторговать».
«Если Зеленский подписывает эту сделку, его допускают к переговорам с РФ. Зеленский документ уже один раз не подписал, он хочет торговаться. А американцы хотят, чтобы он подписал, а потом уже торговался. Вашингтон считает, что у него нет прав и возможности ставить условия. Посмотрим, чем это закончится», - сказал он.
Ранее агентство «Reuters» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации писало, что Дональд Трамп потерял интерес к сделке по полезным ископаемым с Украиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru