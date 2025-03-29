На Украине сделку по ресурсам сравнили с выплатой репараций

«РЕПАРАЦИИ» И КРЕДИТЫ

Издание «The Washington Post» со ссылкой на одного из высокопоставленных украинских чиновников сообщило, что в стране обеспокоены тем, что соглашение с США по полезным ископаемым выглядит как «проигрыш в войне с выплатой репараций».

«Выглядит будто Украина была в состоянии войны с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации», - говорится в материале.