КИЕВУ НАПЛЕВАТЬ

Решение о том, будет ли продлеваться мораторий, будет зависеть от президента РФ Владимира Путина, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что до этого Москва обсудит с США все нарушения со стороны Киева. По его словам, мораторий фактически не соблюдался Киевом, что требует анализа и оценки.

При этом 16 апреля Песков уточнил, что пока в Кремле не готовы назвать дату и время, когда действие моратория будет прекращено.

«Мы будем вам сообщать», - ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.

В Госдуме же заявили, что прошедший мораторий показал, что словам России можно верить, даже если речь идет о соглашении с Киевом, которые не выполнят своих обещаний.

Так, член Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что теперь российские военные вправе предпринимать любые шаги, которые будут выгодны Москве.

«Мы показали, что Россия держит слово и выполняет все договоренности, которые заключаются даже с Украиной. Киеву же вообще наплевать на все договоренности», - отметил он.



А член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН отметил, что России нет смысла продлевать мораторий на удары по энергетическим объектам.

«Мораторий выполнялся только с нашей стороны. Для нас какой смысл продлевать, если он с первого дня нарушается со стороны ВСУ? Зачем его продлевать? Это вообще какой-то абсурд. Сейчас мы восстанавливаем дипломатические отношения с США, нужно в этом направлении работать. А эта договоренность (на мораторий, прим. НСН) не выполнялась ни один день с украинской стороны», - подчеркнул он.

Он добавил, что Украина нарушала мораторий буквально каждый день.

«Украина этот мораторий нарушала каждый день, начиная с первого дня. Более того, в это время был нанесен серьезный ущерб в Краснодарском крае, нефтеперерабатывающие заводы атаковывались. Буквально на следующий день после договора о прекращении ударов по энергетическим объектам Украина атаковала Россию беспилотниками. Удары наносятся каждый день, Украина не прекращала атаки даже на минуту. Мы не наносим сейчас удары по энергетическим объектам», - подчеркнул он.

При этом президент Финляндии Александр Стубб накануне заявил, что провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, Киев якобы готов на «полное и безоговорочное» прекращение огня. Стубб призвал Москву последовать этому примеру.