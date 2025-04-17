«Киеву наплевать!»: Согласится ли Россия продлить «абсурдный» мораторий на удары
17 апреля истекает мораторий на удары по энергосистемам России и Украины, Москва обвиняет Киев в сотне нарушений. А глава Финляндии обратился к России с призывом полностью прекратить огонь, так как на это якобы готов Зеленский.
17 апреля формально истекает срок действия моратория на удары по энергетическим объектам между Россией и Украиной при посредничестве США. В марте Украина согласилась на предложение США о 30-дневном «прекращении огня». Переговоры проходили в Саудовской Аравии между представителями США и Украины. Москва приняла «энергетическую сделку», стороны согласовали, какие именно объекты попадают под мораторий, который действует с 18 марта.
При этом Москва неоднократно указывала на нарушения с украинской стороны, Вашингтон эту ситуацию официально не комментировал.
КИЕВУ НАПЛЕВАТЬ
Решение о том, будет ли продлеваться мораторий, будет зависеть от президента РФ Владимира Путина, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что до этого Москва обсудит с США все нарушения со стороны Киева. По его словам, мораторий фактически не соблюдался Киевом, что требует анализа и оценки.
При этом 16 апреля Песков уточнил, что пока в Кремле не готовы назвать дату и время, когда действие моратория будет прекращено.
«Мы будем вам сообщать», - ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.
В Госдуме же заявили, что прошедший мораторий показал, что словам России можно верить, даже если речь идет о соглашении с Киевом, которые не выполнят своих обещаний.
Так, член Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что теперь российские военные вправе предпринимать любые шаги, которые будут выгодны Москве.
«Мы показали, что Россия держит слово и выполняет все договоренности, которые заключаются даже с Украиной. Киеву же вообще наплевать на все договоренности», - отметил он.
А член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН отметил, что России нет смысла продлевать мораторий на удары по энергетическим объектам.
«Мораторий выполнялся только с нашей стороны. Для нас какой смысл продлевать, если он с первого дня нарушается со стороны ВСУ? Зачем его продлевать? Это вообще какой-то абсурд. Сейчас мы восстанавливаем дипломатические отношения с США, нужно в этом направлении работать. А эта договоренность (на мораторий, прим. НСН) не выполнялась ни один день с украинской стороны», - подчеркнул он.
Он добавил, что Украина нарушала мораторий буквально каждый день.
«Украина этот мораторий нарушала каждый день, начиная с первого дня. Более того, в это время был нанесен серьезный ущерб в Краснодарском крае, нефтеперерабатывающие заводы атаковывались. Буквально на следующий день после договора о прекращении ударов по энергетическим объектам Украина атаковала Россию беспилотниками. Удары наносятся каждый день, Украина не прекращала атаки даже на минуту. Мы не наносим сейчас удары по энергетическим объектам», - подчеркнул он.
При этом президент Финляндии Александр Стубб накануне заявил, что провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, Киев якобы готов на «полное и безоговорочное» прекращение огня. Стубб призвал Москву последовать этому примеру.
СОТНЯ НАРУШЕНИЙ
Удары ВСУ по энергообъектам за время действия моратория пришлись по 15 регионам РФ, подсчитали в ТАСС.
Так, обстрелам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Херсонская области, Республика Крым, ДНР и ЛНР, Краснодарский край.
ВСУ нанесли 107 ударов по объектам энергетической инфраструктуры России с момента введения моратория 18 марта. Такие данные привели в пресс-службе Минобороны.
Украина не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам, поэтому Вашингтон должен повлиять на лидера киевского режима, заявил в интервью НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Удары со стороны Украины продолжаются, несмотря на то, что Вашингтон сообщил о готовности режима Зеленского это соблюдать. Это четко показывает, что никакой субъектности нет, что ответственность тут же перекладывают на Вашингтон, но при этом нарушения продолжается. Здесь очень важен механизм принуждения к выполнению и санкции. У США есть весь алгоритм действий для того, чтобы эти санкции вводить, как персональные в отношении Зеленского, так и системные, секторальные и прочие, будь то обеспечение вооружением, развединформацией или вообще касающиеся вопросов безопасности», - подчеркнул он.
Разговоры о 30-дневном перемирии – это лишь желание украинских властей сделать передышку и пополнить военные запасы, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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