Экономист: Реформа ОМС вернёт государству деньги и врачей
Государство должно было начать регулировать частные клиники еще 15 лет назад, но польза от решения правительства будет и сейчас, заявил НСН Владимир Гришин.
Частные клиники отбирали клиентов у государственных врачей и не давали зарабатывать, но теперь все изменится, а пациенты не почувствуют разницы, рассказал основатель системы ОМС, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в разговоре с НСН.
Все частные клиники будут проходить отбор для включения в систему ОМС с 2026 года. Такой проект постановления правительства появился на официальном сайт regulation.gov.ru. Минздрав оценит потребности регионов в частной медицине, объем оказываемых услуг и наличие нарушений в работе клиник в последние два года. Сейчас «частники» наравне с государственными поликлиниками предоставляют лечение за счет бюджетных средств. Всего к системе ОМС подключено около 3 тысяч частных клиник. Эксперт отметил, что реформа этой отрасли назревала очень давно.
«Переход на новые правила игры запоздал лет на 10-15 лет назад. Это назревшая мера, потому что частные клиники стали забирать достаточно большой объем специализированной медицинской помощи и населения на себя, дублируя систему медицинского страхования. К чему приведет новая мера? Во-первых, врачи вернутся в больницы, особенно те, кто работали по совместительству. Во-вторых, будет упорядочен объем услуг, которые частники смогут предоставлять. Пока еще не понятно, какие именно у них отзовут. Сетевые клиники могут даже выиграть: например, они настроят филиалы на различные отдельные профили и сбалансируют ситуацию. Государственный сектор вернет себе часть денег, что укрепит систему здравоохранения. Я не думаю, что пациенты как-то пострадают: у нас все систематизировано, к тому же есть технологии записи на онлайн-прием. Ситуация может задеть тех, кто работал по корпоративному добровольному медицинскому страхованию», — подчеркнул он.
Ранее врач-остеопат Владислав Мирошниченко назвал пять основных признаков превентивной медицины в пресс-центре НСН.
