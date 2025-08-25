Частные клиники отбирали клиентов у государственных врачей и не давали зарабатывать, но теперь все изменится, а пациенты не почувствуют разницы, рассказал основатель системы ОМС, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в разговоре с НСН.

Все частные клиники будут проходить отбор для включения в систему ОМС с 2026 года. Такой проект постановления правительства появился на официальном сайт regulation.gov.ru. Минздрав оценит потребности регионов в частной медицине, объем оказываемых услуг и наличие нарушений в работе клиник в последние два года. Сейчас «частники» наравне с государственными поликлиниками предоставляют лечение за счет бюджетных средств. Всего к системе ОМС подключено около 3 тысяч частных клиник. Эксперт отметил, что реформа этой отрасли назревала очень давно.