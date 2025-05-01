«США получат больше»: Вашингтон и Киев подписали соглашение о природных ресурсах

БЕЗ ДОЛГОВ И С КОНТРОЛЕМ

30 апреля представители Украины и США заключили сделку об украинских полезных ископаемых. В Минфине США объявили о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции в рамках этого договора.

«В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ США оказал обороне Украины, это экономическое партнерство позиционирует наши две страны для совместной работы и совместных инвестиций, чтобы гарантировать, что наши общие активы, таланты и возможности смогут ускорить экономическое восстановление Украины», - говорится в заявлении американского ведомства.