«США получат больше»: Вашингтон и Киев подписали соглашение о природных ресурсах
По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ предполагает сохранение полного контроля Украины над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами, а также не предусматривает никаких долговых обязательств перед Киевом.
Украины и США заключили сделку по природным ресурсам, в рамках которой будет создан спецфонд по инвестициям и реконструкциям. На Украине подчеркнули, что контроль Киева над полезными ископаемыми будет полностью сохранен. При этом американский президент Дональд Трамп заметил, что в рамках сделки США получат гораздо больше, чем вложили в помощь Киеву.
БЕЗ ДОЛГОВ И С КОНТРОЛЕМ
30 апреля представители Украины и США заключили сделку об украинских полезных ископаемых. В Минфине США объявили о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции в рамках этого договора.
«В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ США оказал обороне Украины, это экономическое партнерство позиционирует наши две страны для совместной работы и совместных инвестиций, чтобы гарантировать, что наши общие активы, таланты и возможности смогут ускорить экономическое восстановление Украины», - говорится в заявлении американского ведомства.
Отмечается, что эта сделка предоставит Вашингтону доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа. Также в рамках нового соглашения будут созданы условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии на Украине.
«Мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд», - заявил в эфире «NewsNation» американский лидер Дональд Трамп, добавив, что соответствующую сумму, передал Киеву экс-президент США Джо Байден «наличными и военной техникой».
Глава США отметил, что на месте раскопок будет «американское присутствие», которое удержит многих «злоумышленников» подальше от страны или района, где США будут проводить раскопки, передает RT.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что сделка по недрам предполагает «сохранение за Украиной полного контроля над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами». Он также сказал, что соглашение с США не будет препятствовать «приобретению Украиной членства в ЕС».
«Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает. ... Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати"», - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
СДЕЛКА ПО РЕСУРСАМ
Накануне Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, документ подразумевает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что в рамках сделки начнется инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд.
Вице-премьер Украины Юлия Свириденко также почеркнула, что Киев и Вашингтон будут совместно управлять инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам. У сторон будет отсутствовать решающий голос, что, по ее словам, будет отражать равноправное партнерство обоих государств.
До этого Шмыгаль сообщил, что по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Газета «Financial Times» писала, что переговоры между двумя странами затянулись из-за попыток Украины пересмотреть ранее согласованные условия. По данным источника, делегация США предложила украинским представителям либо подписать согласованный документ, либо прекратить участие в переговорах.
Перед подписанием сделки Бессент говорил, что США готовы к заключению соглашения, но Киев накануне вечером внес в текст документа ряд новых предложений. По словам министра, американская сторона надеется, что эти изменения будут оперативно пересмотрены.
СРЫВ СДЕЛКИ ИЗ-ЗА ПЕРЕПАЛКИ ЗЕЛЕНСКОГО
Подписание сделки между Украиной и США о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля 2025 года, после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Тогда агентство «Reuters» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации писало, что Трамп потерял интерес к сделке по полезным ископаемым с Украиной. При этом, по данным источника, представители украинской делегации начали просить о заключении соглашения после того, как им предписали покинуть Белый дом из-за скандала.
Позже Зеленский заявил, что США изменяют условия договоров по украинским ископаемым. Он подчеркивал, что Киев не против соглашения и не хочет создавать у Вашингтона впечатление, что Украина препятствует подписанию документа. Украинский лидер также выражал обеспокоенность возможным влиянием этих разногласий на военную и разведывательную поддержку страны. При этом Трамп говорил, что Украина затягивает подписание важного соглашения.
Согласно информации «Bloomberg», в апреле США снизили требования к Украине по выплате долгов с $300 до $100 млрд. Новая сумма военной помощи теперь совпадает с оценками, которые называл Зеленский. Агентство «Reuters» также писало, что в администрации президента США обсуждали внесение поправок в сделку с Киевом для того, чтобы документ лучше отвечал экономическим интересам Украины.
Ранее газета «El Mundo» со ссылкой на бывшего высокопоставленного члена команды Госдепа США по восстановлению Украины Тайсона Баркера сообщила, что никто не знает, обладает ли Украина тем количеством ресурсов, на которые рассчитывает Вашингтон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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