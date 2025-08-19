В России выявили на треть больше нелегально занятых работников

В России в первом полугодии выявили более 470 тысяч нелегально занятых работников, сообщают «Известия» со ссылкой на Роструд.

ЦБ: Число потребителей услуг теневого бизнеса в РФ достигло 10 млн человек

Это на треть больше показателя 2024 года и связано с дефицитом кадров — чтобы закрыть ставки, компаниям выгодно быстрее набрать людей без официального оформления, а нанятым — быстрее приступить к работе.

Однако из-за зарплаты в конверте у сотрудника отсутствуют социальные гарантии, его легко уволить. Больше всего таких работников трудится в сфере строительства, услуг, общепита и доставке.

В России для борьбы с теневой занятостью предусмотрены не только льготы для самозанятых, но и уголовная ответственность, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов.

