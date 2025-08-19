СМИ: Британский премьер посоветовал Зеленскому надеть пиджак перед встречей с Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский получил от союзников в Европе советы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC News.
По данным телеканала, дать советы Зеленскому они захотели после провальной встречи Зеленского с Трампом в феврале текущего года. Так, глава правительства Великобритании Кир Стармер посоветовал президенту Украины надеть пиджак перед тем, как отправиться в Белый дом.
Также он порекомендовал Зеленскому выразить благодарность Трампу за предоставленное оружие и дипломатическую помощь.
Трамп обратил внимание на одежду Зеленского при встрече в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru