СМИ: Британский премьер посоветовал Зеленскому надеть пиджак перед встречей с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский получил от союзников в Европе советы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC News.

По данным телеканала, дать советы Зеленскому они захотели после провальной встречи Зеленского с Трампом в феврале текущего года. Так, глава правительства Великобритании Кир Стармер посоветовал президенту Украины надеть пиджак перед тем, как отправиться в Белый дом.

Также он порекомендовал Зеленскому выразить благодарность Трампу за предоставленное оружие и дипломатическую помощь.

Трамп обратил внимание на одежду Зеленского при встрече в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Alex Brandon / AP
ТЕГИ:Дональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

