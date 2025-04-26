ВС РФ полностью освободили Курскую область от подразделений ВСУ
Последним освобожденным от ВСУ населенным пунктом стало село Горналь.
26 апреля российские военные полностью освободили Курскую область от подразделений ВСУ. Село Горналь стало последним населенным пунктом в регионе, которое находилось под контролем противника. Подразделения группировки войск «Север» приняли участие в операции по освобождению. ВС РФ водрузили российский триколор в селе Горналь.
ОСВОБОЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области 26 апреля. Он также сообщил о продолжении создания зоны безопасности в Сумской области.
Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, которые принимали участие в разгроме формирований ВСУ в Курской области. Путин отметил, что полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных операций на ключевых участках фронта.
«Не передать словами, что это значит для каждого жителя нашего региона. Вечная память каждому, кто сложил голову за освобождение Курской земли!», - написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, добавив, что люди очень ждали освобождения региона и молились об этом.
В Министерстве обороны России почеркнули, что российские военные выдавили остатки подразделений ВСУ после освобождения Горналя в Курской области за пределы госграницы. В ведомстве рассказали, что в настоящий момент в регионе выявляют одиночных боевиков, которые пытаются укрыться, проводят разминирование территории, а также уничтожают взрывоопасные предметы.
По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении, с момента нахождения ВСУ в регионе с 6 августа 2024 года, украинская сторона потеряла свыше 76 тысяч 550 военнослужащих.
ВОЕННЫЕ ИЗ КНДР
26 апреля после освобождения Курской области в Минобороны России впервые подтвердили участие войск из КНДР в операции по зачистке региона от ВСУ.
«Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм», - объявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
По его словам, северокорейские военнослужащие оказали значительную помощь российским военным при освобождении области. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия всегда будет помнить о своих союзниках из КНДР.
«Каждый день мы следили за сводками и молились за жителей многострадального региона. Освобождение Курской области стало для нас настоящей Пасхальной радостью — символом возрождения мира на этой земле», - написала она в своем Telegram-канале, рассказав, что новость об освобождении Курской области вызвала у ее родных слезы радости.
ПОДАРОК ЖЕНЩИНАМ И ПРОРЫВ ПО ТРУБЕ
Наиболее активная фаза операции в Курской области началась 6 марта 2025 года. СМИ сообщали, что ВСУ начали отступать из региона 9 марта.
8 марта замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов объявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области.
«Противник бросает позиции. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо. Наши русские воины из всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам — женщинам России», - объявил он тогда в своем Telegram-канале.
13 марта Минобороны России сообщило об освобождении Суджи. Этому предшествовала масштабная операцию «бросок через трубу». В ее рамках в тыл противника через пустую трубу газопровода вошли более 800 российских военнослужащих и добровольцев. В операции приняли участие бойцы штурмовой бригады «Восток», разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», группа «Аида» из спецназа «Ахмат», а также подразделения 30-го полка 11-й воздушно десантной бригады.
Преодолев по газопроводу большого диаметра 11-12 километров, на поверхность бойцы вышли в районе промзоны Суджи. Российская армия полностью освободила промзону 9 марта и завязала бои в частном секторе.
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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