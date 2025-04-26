ОСВОБОЖДЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области 26 апреля. Он также сообщил о продолжении создания зоны безопасности в Сумской области.

Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, которые принимали участие в разгроме формирований ВСУ в Курской области. Путин отметил, что полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных операций на ключевых участках фронта.