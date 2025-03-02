ОШИБКИ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОТЕРИ УКРАИНЫ

По данным «Axios», президент Украины Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые спровоцировали скандал в Белом доме. Первую — 15 февраля, когда публично высмеял сделку по минералам. Второй ошибкой стал выбор одежды Зеленским. Так, украинский лидер не надел костюм, как того требовали правила. Сотрудники Белого дома расценили это как неуважение, хотя сам президент США Дональд Трамп во время встречи похвалил своего украинского коллегу за внешний вид. В качестве третьей ошибки издание назвало публичные пререкания Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

При этом после перепалки украинского и американского президентов в Белом доме, Киев остался без нескольких важных политических моментов. Например, была сорвана сделка между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам. По данным телеканала «Fox News», спор Зеленского и Трампа также привел к отмене совместной пресс-конференции.