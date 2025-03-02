Сделка, оружие и интерес Трампа: Что потеряла Украина после перепалки в Белом доме
По данным СМИ, украинский президент Владимир Зеленский до встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом совершил ряд ошибок, которые и привели к скандалу в Овальном кабинете.
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме прошла 28 февраля и завершилась крупным скандалом. Перепалка между лидерами двух стран привела к срыву сделки по полезным ископаемым и к возможному прекращению помощи Вашингтона Киеву. При этом представители некоторых европейских стран встали на сторону Украины и даже попытались оказать давление на США.
ОШИБКИ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОТЕРИ УКРАИНЫ
По данным «Axios», президент Украины Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые спровоцировали скандал в Белом доме. Первую — 15 февраля, когда публично высмеял сделку по минералам. Второй ошибкой стал выбор одежды Зеленским. Так, украинский лидер не надел костюм, как того требовали правила. Сотрудники Белого дома расценили это как неуважение, хотя сам президент США Дональд Трамп во время встречи похвалил своего украинского коллегу за внешний вид. В качестве третьей ошибки издание назвало публичные пререкания Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
При этом после перепалки украинского и американского президентов в Белом доме, Киев остался без нескольких важных политических моментов. Например, была сорвана сделка между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам. По данным телеканала «Fox News», спор Зеленского и Трампа также привел к отмене совместной пресс-конференции.
Агентство «Reuters» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации писало, что Трамп потерял интерес к сделке по полезным ископаемым с Украиной. При этом, по данным источника, представители украинской делегации начали просить о заключении соглашения после того, как им предписали покинуть Белый дом из-за скандала.
Также накануне американский лидер поручил своей команде по нацбезопасности изучить возможность прекращения поставок Киеву оружия. По данным «The Wall Street Journal», в США рассмотрят возможность и временного прекращения поставок Украине. При этом подчеркивается, что Трамп собирается ждать дальнейших действий со стороны своего украинского коллеги.
Между тем, американский сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что своими действиями на встрече в Белом доме Зеленский сделал практически невозможной дальнейшую помощь США Украине. В интервью телеканалу «Fox News» сенатор отметил, что после перепалки США могут пересмотреть оказание поддержки Украине. Грэм также подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество между США и Украиной под руководством Зеленского теперь под вопросом.
ЕВРОПА ПОДДЕРЖАЛА ЗЕЛЕНСКОГО
После перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая произошла в Белом доме 28 февраля, мировое сообщество разделилось на два лагеря. Некоторые политики встали на сторону Вашингтона, другие — на сторону Киева.
Накануне президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию стран, поддерживающих Украину. По его словам, мирное соглашение, которое не будет учитывать условия Киева, можно считать капитуляцией.
«Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине», - написал политик в одной из соцсетей.
До этого в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Павел заявил, что разработка «плана Маршалла» для Украины была бы отличной идеей. «Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Президент Чехии также считает, что выработка плана по восстановлению Украины после завершения конфликта станет четким посланием для Москвы и подготовит страну к интеграции в Европейский союз.
Поддержать Украину решили и в Норвегии. Так представители норвежской нефтяной компании «Haltbakk Bunkers» объявили, что больше не будут поставлять топливо военнослужащим США, которые находятся на территории страны. Согласно информации «Daily Express», такое решение было связано со скандальной встречей лидеров США и Украины в Белом доме. В норвежской организации встречу президентов назвали «кошмаром». При этом глава «Haltbakk Bunkers» Гуннар Гран заявил, что США не получат топливо, пока Трамп не изменит свое поведение.
К тому же, стало известно, что Вильнюс приобретет у Киева оружие на €20 млн для передачи его украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Литвы по итогам встречи главы ведомства Довиле Шакалене с представителем администрации президента Украины Александром Камышиным.
Шакалене рассказала, что Вильнюс также рассматривает возможность производства вооружения на территории Литвы совместного с Украиной. При этом детали, включая типы и объемы, пока не разглашаются. Глава минобороны Литвы добавила, что украинская оборонная промышленность обладает высоким уровнем экспертизы, основанной на опыте боевого применения оружия. По ее словам, это позволяет разрабатывать передовые инженерные и технологические решения.
До этого американский сенатор Тед Круз заметил, что Зеленскому нужно было лишь договориться с Трампом о выгодном для Киева мире, но он решил устроить перепалку.
«Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме», - написал он в одной из соцсетей, подчеркнув, что все действия Зеленского были спланированы заранее.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Владимира Зеленского в Вашингтон полнейшим политическим и дипломатическим провалом киевского режима, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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