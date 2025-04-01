Бербок: США следует согласовать сделку с Украиной по ресурсам с законами ЕС
США следует следует согласовать сделку с Украиной о полезных ископаемых с законами Евросоюза. Как пишет Reuters, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
В ходе визита в Киев она напомнила, что Украина находится на европейском континенте.
Также Бербок отметила, что у Европы уже есть сделка по редкоземельным металлам с Украиной и любое новое соглашение должно соответствовать законодательству ЕС.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что предложенный США новый вариант проект соглашения предусматривает участие Вашингтона в управлении всеми украинскими ископаемыми, при этом в документе не содержится гарантий безопасности для Киева, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru